聽新聞
test
0:00 / 0:00
天冷一氧化碳中毒危機四伏 消防局提醒「五要」原則
台南市北區公園路YMCA游泳池昨天傍晚5時多傳出一氧化碳外洩意外，台南市長黃偉哲要求全市營業場所裝設預警系統，防患未然，其實，隨著天氣轉涼，又進入了一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局提醒民眾確實遵照「五要」原則，以免造成難以挽回的悲劇。
消防局指出，有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。一、要保持環境的「通風」；二、要使用安全的「品牌」；三、要選擇正確的「型式」；四、要注意安全的「安裝」； 五、要注意平時的「檢修」。
消防局表示，國內一氧化碳中毒發生的時間以冬天居多，例如寒流來襲時，民眾喜歡在家裡圍爐，在寒冷的冬天洗熱水澡，原本都是一件相當享受的事，但如果是在通風不良的室內使用瓦斯爐烹煮食物，或是將熱水器安裝於室內，即有可能因燃燒不完全，產生一氧化碳而造成難以挽回的悲劇。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言