快訊

立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷一氧化碳中毒危機四伏 消防局提醒「五要」原則

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區公園路YMCA游泳池昨天傍晚5時多傳出一氧化碳外洩意外，台南市長黃偉哲要求全市營業場所裝設預警系統，防患未然，其實，隨著天氣轉涼，又進入了一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局提醒民眾確實遵照「五要」原則，以免造成難以挽回的悲劇。

消防局指出，有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。一、要保持環境的「通風」；二、要使用安全的「品牌」；三、要選擇正確的「型式」；四、要注意安全的「安裝」； 五、要注意平時的「檢修」。

消防局表示，國內一氧化碳中毒發生的時間以冬天居多，例如寒流來襲時，民眾喜歡在家裡圍爐，在寒冷的冬天洗熱水澡，原本都是一件相當享受的事，但如果是在通風不良的室內使用瓦斯爐烹煮食物，或是將熱水器安裝於室內，即有可能因燃燒不完全，產生一氧化碳而造成難以挽回的悲劇。

隨著天氣轉涼，又進入了一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局提醒民眾確實遵照「五要」原則，以免造成難以挽回的悲劇。記者邵心杰／翻攝
隨著天氣轉涼，又進入了一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局提醒民眾確實遵照「五要」原則，以免造成難以挽回的悲劇。記者邵心杰／翻攝

中毒 寒流

延伸閱讀

台南YMCA一氧化碳外洩 確認是鍋爐自動通風控制器故障

YMCA泳池一氣化碳外洩24人送醫 可能自動控制機件故障

台南YMCA泳池24人一氧化碳中毒 10人出院

泳池一氧化碳中毒 23人急送醫

相關新聞

彰化早餐店家冷天早起開店 二車猛撞進攤子嚇到老闆

彰化縣田中鎮山腳路三段及中南路二段路口今天清晨近6點發生車禍，二輛小客車與小貨車疑未禮讓而相撞，波及一旁店家，把二個攤子...

輕航機事故讓年輕人飛行夢碎 家屬：我就這麼一個獨子

屏東一名24歲陳姓男子自幼受在空軍服役的父親影響，立志成為飛行員，為了一圓飛行夢，昨天下午在未告知父母的情況下，與友人一...

「你毛長齊了嗎？」台中富王鴨肉店深夜PO「毛齊哥」漫畫

台中富王鴨肉店嗆女外送員，引發｢毛長齊」風波，業者昨晚PO出「深夜正經語錄」，「…隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣...

最年輕40歲！寒流來襲 新北7、8日共13人天冷猝死

強烈大陸冷氣團南下，氣象局持續發布低溫特報，新北市五股區今天上午測到4.7度低溫，全市平均溫度約6度，連續兩天低溫也造成...

輕航機失事屏檢完成相驗 罹難2人灼燒傷

屏東昨天發生輕航機失事意外，飛機墜毀在三地門鄉的賽嘉山區，並起火燃燒，林姓教練和陳姓學員罹難。屏東地檢署檢察官下午完成相...

台南市YMCA一氧化碳中毒案 奇美急救13人兩人仍在急診

台南市YMCA游泳池一氧化碳中毒案，傷患當中有1大6小送往奇美醫學中心搶救，凌晨又陸續從郭綜合醫院、新樓醫院轉入6名病患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。