天冷一氧化碳中毒危機四伏 消防局提醒「五要」原則

台南市北區公園路YMCA游泳池昨天傍晚5時多傳出一氧化碳外洩意外，台南市長黃偉哲要求全市營業場所裝設預警系統，防患未然，其實，隨著天氣轉涼，又進入了一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局提醒民眾確實遵照「五要」原則，以免造成難以挽回的悲劇。

消防局指出，有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。一、要保持環境的「通風」；二、要使用安全的「品牌」；三、要選擇正確的「型式」；四、要注意安全的「安裝」； 五、要注意平時的「檢修」。