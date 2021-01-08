影／失事輕航機起飛畫面 家屬淚崩：天候不佳為何起飛

屏東一名24歲陳姓男子自幼受在空軍服役的父親影響，立志成為飛行員，為了一圓飛行夢，昨天下午在未告知父母的情況下，與友人一同到皆豪飛行場體驗飛行。豈料，由59歲林姓男子，駕駛的輕航機升空後，約10分鐘的時間就發生事故兩人罹難。家屬事前並不知道，陳男外出去體驗飛行，事後，看見同行友人拍攝的畫面時，便質疑，「天候不佳為何還讓起飛？」

據了解，陳男是家中獨子，自幼受在空軍服役的父親影響，也立志想成為飛行員。為了一圓飛行夢，大學畢業後，便到航空公司上班，一來想靠近夢想，二來希望能賺錢明年到加拿大學習飛行。

陳男母親說，兒子個性非常穩重、有想法，也努力朝夢想前進，不僅大學就讀機械工程系，英文能力也好，多益甚至考了900多分，

陳母還說，他為了想要體驗飛行，原本家人希望他能到台東飛行學校，可惜他無法請7天的假期，才會改在這周休假的時候與友人一同到皆豪飛行場體驗飛行。