聽新聞
test
0:00 / 0:00
「你毛長齊了嗎？」台中富王鴨肉店深夜PO文「毛齊哥」
台中富王鴨肉店嗆女外送員，引發｢毛長齊」風波，業者昨晚PO出「深夜正經語錄」，「…隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣洩了不少壓力」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版漫畫，引起網友熱議。台中市消防局今天證實，消防局已第二度到場稽查安檢，但因鐵門拉下，無法入內，已在門口公告13日將再上門安檢。
鴨肉店昨晚在臉書PO出「深夜正經語錄」，「夜深了 沈澱一下自己，隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣洩了不少壓力，心情又開朗了不少 ，我們會從內部重新檢討，讓我們一起祈禱明天台灣會更好，祈禱明天來個新社會新聞來幫我坦」，並標注「#夜深了又度過了美好的一天」。
台中富王鴨肉店除了遭網友檢舉是路霸、安檢有問題，也波及隔壁店家停業，門前工作檯被檢舉是路霸已移走，台中市消防局今天上午11時到場安檢，由於鐵門拉下，不得其門而入。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言