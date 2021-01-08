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「你毛長齊了嗎？」台中富王鴨肉店深夜PO文「毛齊哥」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中富王鴨肉店嗆女外送員，引發｢毛長齊」風波，業者昨晚PO出「深夜正經語錄」，「…隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣洩了不少壓力」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版漫畫，引起網友熱議。台中市消防局今天證實，消防局已第二度到場稽查安檢，但因鐵門拉下，無法入內，已在門口公告13日將再上門安檢。

鴨肉店昨晚在臉書PO出「深夜正經語錄」，「夜深了 沈澱一下自己，隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣洩了不少壓力，心情又開朗了不少 ，我們會從內部重新檢討，讓我們一起祈禱明天台灣會更好，祈禱明天來個新社會新聞來幫我坦」，並標注「#夜深了又度過了美好的一天」。

台中富王鴨肉店除了遭網友檢舉是路霸、安檢有問題，也波及隔壁店家停業，門前工作檯被檢舉是路霸已移走，台中市消防局今天上午11時到場安檢，由於鐵門拉下，不得其門而入。

台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店，台中市消防局二度上門安檢撲空，門前工作檯被檢舉是路霸已移走。記者趙容萱／攝影
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店，台中市消防局二度上門安檢撲空，門前工作檯被檢舉是路霸已移走。記者趙容萱／攝影
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店，台中市消防局二度上門安檢撲空，門前工作檯被檢舉是路霸已移走。記者趙容萱／攝影
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店，台中市消防局二度上門安檢撲空，門前工作檯被檢舉是路霸已移走。記者趙容萱／攝影
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店昨晚PO出「深夜正經語錄」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版肖像畫，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店昨晚PO出「深夜正經語錄」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版肖像畫，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店昨晚PO出「深夜正經語錄」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版肖像畫，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書
台中市因恐嚇女外送員而連日引起風波的鴨肉店昨晚PO出「深夜正經語錄」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版肖像畫，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書

安檢 台中市

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