「你毛長齊了嗎？」台中富王鴨肉店深夜PO文「毛齊哥」

台中富王鴨肉店嗆女外送員，引發｢毛長齊」風波，業者昨晚PO出「深夜正經語錄」，「…隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣洩了不少壓力」，還附一張「你毛長齊了嗎？」毛齊哥Q版漫畫，引起網友熱議。台中市消防局今天證實，消防局已第二度到場稽查安檢，但因鐵門拉下，無法入內，已在門口公告13日將再上門安檢。

鴨肉店昨晚在臉書PO出「深夜正經語錄」，「夜深了 沈澱一下自己，隨著網民喧嘩了一日，相信無助的嘴民又宣洩了不少壓力，心情又開朗了不少 ，我們會從內部重新檢討，讓我們一起祈禱明天台灣會更好，祈禱明天來個新社會新聞來幫我坦」，並標注「#夜深了又度過了美好的一天」。