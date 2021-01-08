南市教育局依消保法祭罰YMCA 最低15萬、最高150萬元罰鍰

台南市北區YMCA會館游泳池一氧化碳外洩事件，造成23人身體不適，教育局今天表示，將依違反消保法處15萬元以上，150萬元以下罰鍰。傷者中有15名小孩，至中午尚有5人未出院。

台南市教育局表示，北區公園路YMCA會館游泳池昨天傍晚疑因加熱溫水游泳池時，因瓦斯燃燒不完全，造成一氧化痰濃度過高，造成8名大人、15名小孩身體不適送醫。昨晚教育局除啟動校安通報，局長鄭新輝與督學也紛往醫院慰問。