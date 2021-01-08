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南市教育局依消保法祭罰YMCA 最低15萬、最高150萬元罰鍰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市北區YMCA會館游泳池一氧化碳外洩事件，造成23人身體不適，教育局今天表示，將依違反消保法處15萬元以上，150萬元以下罰鍰。傷者中有15名小孩，至中午尚有5人未出院。

台南市教育局表示，北區公園路YMCA會館游泳池昨天傍晚疑因加熱溫水游泳池時，因瓦斯燃燒不完全，造成一氧化痰濃度過高，造成8名大人、15名小孩身體不適送醫。昨晚教育局除啟動校安通報，局長鄭新輝與督學也紛往醫院慰問。

由於教育局是游泳池主管機關，台南市體育處長林義順表示，今天已面告會館人員，要求暫停營運，等修繕並經聯合稽查通過後才能恢復營運。由於此一事件造成20多人受傷，將依消保法第37、59條規定處分，得處15萬元以上，150萬元以下罰鍰，額度還在討論中。

台南市北區YMCA會館昨一氧化碳外洩造成23人送醫，教育局要開罰。記者黃宣翰／攝影
台南市北區YMCA會館昨一氧化碳外洩造成23人送醫，教育局要開罰。記者黃宣翰／攝影

教育局

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台南YMCA游泳池一氧化碳中毒案 10人出院、14人診療中

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台南YMCA一氧化碳外洩 確認是鍋爐自動通風控制器故障

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