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影／警破仿冒主流機車零件集團逮6人 侵權市值500萬
保二總隊刑大偵一隊去年獲報，發現國內包括三陽、光陽、山葉等主流機車品牌的仿冒品零件充斥在市面上，經溯源追查上游，在新北市、新竹市等4處機車材料行查獲曾姓男子等6人涉嫌違反商標法，並查扣大批仿冒國內主要知名品牌驅動皮帶及整流器共計3000多件，侵權市值約500萬元，警詢後將6人依違反商標法送辦。
據原廠公司表示，仿冒驅動皮帶在外觀上與原廠相似，使消費者無法自外觀判別，且仿冒品價格通常較原廠低廉，導致不知情材料商或機車行因低價而大量進貨，更以仿冒零件替不知情民眾維修更換，因仿品驅動皮帶材質差、容易斷裂，恐將造成民眾於騎車時發生交通意外，危害生命安全，幸賴保安警察第二總隊刑事警察大隊查獲，不但保障合法廠商暨消費者權益，且予犯罪者不得有僥倖之心態。
保二刑大偵一隊也呼籲民眾於選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障；警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。
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