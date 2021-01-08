輕航機事故釀2死…學員懷飛行夢首飛遇憾事 家屬難接受

屏東縣昨天發生飛安事故，一名59歲林姓輕航機駕駛，載著24歲陳姓男子體驗飛行，豈料，下午發生事故，消防獲報展開搜索，才得知機上兩人罹難。陳男母親質疑，天候不佳，為何飛機又要起飛？還說，他一直有個飛行夢，第一次體驗飛行就發生憾事，完全無法接受。

家屬透過陳男同行友人拍攝的影片，發現昨天寒流來襲，下雨又起霧，因此，家屬質疑，「為何在天後不佳的情況下，讓我兒子上去？」

陳男母親說，兒子自幼受在空軍服役的父親影響，立志成為飛行員，大學時期還就讀機械工程系，畢業後，先到航空公司上班，也期望作為未來成為飛行員的跳板。