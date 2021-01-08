輕航機教練墜機喪生 飯店同事難過「他像家人一樣」

屏東山區昨天發生輕航機墜毀事故，林姓教練與陳姓學員不幸喪生，林除擔任輕航機教練，本身也是高雄圓山飯店資深技師，服務年資近30年。今早同仁得知噩耗非常哀痛，上班氣氛低迷，很捨不得「像家人般的同事」就這樣離開。

今年50歲的林姓教練兼職擔任輕航機教練，平日正職是高雄圓山飯店當空調維修領班，服務年資29年6個月。