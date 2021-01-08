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輕航機教練墜機喪生 飯店同事難過「他像家人一樣」
屏東山區昨天發生輕航機墜毀事故，林姓教練與陳姓學員不幸喪生，林除擔任輕航機教練，本身也是高雄圓山飯店資深技師，服務年資近30年。今早同仁得知噩耗非常哀痛，上班氣氛低迷，很捨不得「像家人般的同事」就這樣離開。
今年50歲的林姓教練兼職擔任輕航機教練，平日正職是高雄圓山飯店當空調維修領班，服務年資29年6個月。
圓山飯店協理盧家怡指出，林姓領班是飯店資深員工，個性爽朗、活潑，跟同事的感情很好，過去有耳聞他在工作之餘擔任輕航機教練，細節不清楚，昨天是他的上班日，但下午請補休，發生意外大家都很難過又遺憾，高雄圓山成立50年，林領班服務30年，所有員工都有很深的革命情感，大家平日就像家人一般，真的很難過。
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