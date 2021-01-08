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南市北區YMCA泳池一氧化碳事件 教育局下令暫停使用
台南市北區YMCA游泳池昨發生一氧化碳濃度過高，23人身體不適送醫事件，教育局要求業者立即公告停止使用並進行修繕，稽查通過後才得開放使用。
教育局表示，體育處曾會同消防局消保室等單位於去年6月12日進行定期聯合稽查，並由消防單位完成各規定項目初查，且註記現埸使用燃氣鍋爐。這次意外已涉及重大公安問題，將依照游泳池管理規範第13點規定，要求業者立即公告停止使用並進行修繕，待修繕完成並經市府擴大聯合稽查通過後，才能開放使用。
另為確保同棟樓層的幼兒園及課後照顧中心、補習班的公共安全，也要求業者務必在確保安全無虞後才能恢復幼生開園工作。教育局也已指派學生輔導諮商中心待學童返校後，將針對受傷的幼兒園及國小學生進行安心輔導；體育處亦將同步通函各游泳池相關業者落實設備安全檢修，並注意各項公安消防及預警設施的裝置，以確保市民安全。
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