影／貓咪衝出他急閃翻車四輪朝天 還撞破路旁瓦斯管線

台中市民鄧姓男子今天凌晨駕駛銀色自小客貨車，行經北屯區豐樂路3巷時，突有貓叭從路旁竄出，鄧為閃避貓咪，致失控撞到路旁停放的2輛車、瓦斯管線，致瓦斯管線破裂，瓦斯外洩，並導致鄧的車翻覆、四輪朝天，警消到場後拉水線噴灑防護。天然氣公司也派人關閉天然氣開關，所幸無人員受傷。

市警五分局查出，21歲的鄧姓男子今天凌晨0時39分，駕駛自小客貨車沿豐樂路3巷往長生巷方向行駛，為閃避小動物(貓咪)致失控撞及2部路邊停車與瓦斯管線，導致車輛翻車、四輪朝天，鄧男自行爬出脫困，無人受傷，廖的酒測值為零。

這起車禍造成瓦斯管線破裂，致瓦斯外洩，現場有著濃重的瓦斯味，經民眾通報警消到場灑水防護。附近民眾也通知天然氣公司派員至現場，關閉天然氣開關，並更換新管線。

鄧男駕駛銀色自小客貨車，行經北屯區豐樂路3巷時，為閃避貓咪致失控撞到路旁停放的2輛車，撞破瓦斯管線致瓦斯外洩，鄧的車翻車，四輪朝天，警消到場後拉水線噴灑防護。天然氣公司也派人關閉天然氣開關，所幸無人員受傷。圖／民眾提供

鄧男駕駛銀色自小客貨車，行經北屯區豐樂路3巷時，為閃避貓咪致失控撞到路旁停放的2輛車，撞破瓦斯管線致瓦斯外洩，鄧的車翻車，四輪朝天，警消到場後拉水線噴灑防護。天然氣公司也派人關閉天然氣開關，所幸無人員受傷。圖／民眾提供