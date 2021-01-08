YMCA泳池一氣化碳外洩24人送醫 可能自動控制機件故障

台南市北區公園路YMCA游泳池昨天傍晚5時多傳出一氧化碳外洩意外，致24人送醫，台南市消防局調查，發現鍋爐馬達正常，原本設定15分鐘進換氣一次，可能自動控制器機件故障，致無法正常進換氣所致。

台南市消防局人員今天上午現勘，泳池一氧化碳濃度已降至零。據調查，案發時，相關人員發現設定15分鐘進排氣未動作，改用手動方式強制排氣。但因鍋爐燃燒不完全，導致一氣化碳濃度飆升破表，加上通風不良，陸續有師生傳出身體不適，送醫治療。

消防局調查發現，發現鍋爐的馬達正常，原本設定15分鐘進換氣一次，可能自動控制器機件故障，致無法正常進換氣所致。至於實際原因，消防局指出，仍待進一步確定。

【中央社／台南8日電】

台南市北區YMCA教育機構昨天驚傳地下溫水游泳池一氧化碳濃度過高，造成24人中毒送醫，勞動部今天調查確認是鍋爐自動通風控制器故障，將依違反職安法移送台南地檢署偵辦。

勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心主任許峰源今天告訴中央社記者，職安署上午前往YMCA調查，確認鍋爐自動通風控制器故障，造成一氧化碳蓄積，無法排出。

他表示，全案將依違反職業安全衛生法移送台南地檢署偵辦，若是南檢最終不起訴，職安署才會以行政法開罰。

台南市北區公園路YMCA教育機構地下溫水游泳池昨天出現多人身體不適，意識模糊，甚至有人嘔吐，消防局陸續派出11輛救護車趕到現場，測得游泳池一氧化碳濃度高達499PPM，24人一氧化碳中毒送醫，所幸生命跡象穩定，已有10人出院。