天冷急凍！宜蘭2名八旬翁睡夢中猝死 全身冰冷躺床上

強烈寒流來襲，宜蘭氣溫急凍，今傳出2名80多歲老翁，被家人發現躺在床上一動也不動，全身冰冷，家人緊急通報救護車送醫，但到院前兩人均無呼吸心跳，兩人均有糖尿病、高血壓等病史，疑似因低溫造成猝死。

宜蘭衛生局統計昨天7日上午8點至今上午8點，宜蘭縣內急救責任醫院，共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共4位，其中失去生命徵象者2位。

據了解，兩名8旬老翁，分別是在昨天中午、傍晚5時許被家人發現躺在床上失去呼吸心跳，全身冰冷，送醫前就已無呼吸心跳，急救後宣告不治。

羅東博愛醫院心臟血管內科醫師蕭如豐說，氣溫驟降時請民眾、病友格外注意身體變化，冬天天氣太冷，容易導致血壓出現劇烈的起伏，尤其高血壓患者等，在血管無法承受這麼劇烈的溫度變化時，即使在室內不覺得冷，外出時還是務必確保頭部、頸部與四肢末端的保暖，必要時可以戴上口罩。

蕭如豐強調，老人家、心血管疾病患者如果要在半夜上廁所時，也一定要先動一動、暖暖身，讓四肢手腳溫暖一點再起床，避免突然起床導致血壓變化太大，造成心臟無法負荷，甚至導致腦部血液循環不足、也容易發生中風。