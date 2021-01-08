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台南YMCA游泳池一氧化碳中毒案 10人出院、14人診療中

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市北區YMCA會館地下溫水游泳池昨天疑因鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，造成24人一氧化碳中毒送醫，衛生局表示，目前已有10人出院，其餘14人尚在診療中，狀況平穩。

台南市長黃偉哲表示，跨局處會針對YMCA稽查公安、集體救護措施，了解是否牽涉人為疏失、設置合法，包括本身的通風管路，因事故原因還在調查，不便多做評論，幸好發現得早、搶救得早、疏散得早，這是不幸中的大幸，但不能每次都依賴這種幸運，所以未來會落實每個營業場所及公共場所，凡是有用到火的就要裝設一氧化碳警報器。

衛生局指出，截至今天上午9時半，共有24人就醫，其中包括成人9名、兒童15名，目前已有10人出院，另外14人還在診療中。14人目前分布的情形是安南醫院3人，成大醫院7人，新樓醫院1人；另外3人由新樓轉院至奇美醫院。

台南市北區YMCA會館地下溫水游泳池昨天疑因鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，造成24人一氧化碳中毒送醫。圖／本報資料照片
台南市北區YMCA會館地下溫水游泳池昨天疑因鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，造成24人一氧化碳中毒送醫。圖／本報資料照片

公安 中毒 黃偉哲

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