台南YMCA游泳池一氧化碳中毒案 10人出院、14人診療中

台南市北區YMCA會館地下溫水游泳池昨天疑因鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，造成24人一氧化碳中毒送醫，衛生局表示，目前已有10人出院，其餘14人尚在診療中，狀況平穩。

台南市長黃偉哲表示，跨局處會針對YMCA稽查公安、集體救護措施，了解是否牽涉人為疏失、設置合法，包括本身的通風管路，因事故原因還在調查，不便多做評論，幸好發現得早、搶救得早、疏散得早，這是不幸中的大幸，但不能每次都依賴這種幸運，所以未來會落實每個營業場所及公共場所，凡是有用到火的就要裝設一氧化碳警報器。