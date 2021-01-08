快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2歲多僅7.9公斤…受虐女童體重增 高市府：家長同意出養

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

去年4月間高雄市一名2歲多女童被送醫急救，醫院發現女童身上有多處典型受虐的嚴重傷痕，高雄市社會局獲知安置女童，也對涉虐的女童家長提起告訴，高雄地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴女童家長。社會局今天表示，女童安置寄養家庭後，目前身高體重已符同年齡標準但有發展遲緩情形，經女童父母同意，協助媒合出養。

據了解，這名女童的母親生了3女1男，每個小孩的父親不一樣，女童年紀最小，是女童母親與林姓丈夫所生，女童父母曾因無力扶養孩子，申請寄養，直到前年7月才把女童接回家同住。

去年4月間，女童因意識不清被送往高雄醫學大學附設醫院急診，院方發現女童身上的臉及身體有多處擦挫傷、腿部有棍棒傷、臀部皮膚炎、指甲也沒剪，是典型受虐兒情況，且疑營養不良，有低血鈉、低血鉀問題；當時2歲10個多月的孩子身高卻只有83公分、體重只有7.9公斤，明顯比同齡孩子平均身高體重低下。

檢方查出，女童的父親常毆打女童，還曾抱著女童劇烈上下搖晃，女童的母親也曾毆打孩子，兩人刻意限制女童用餐量、甚至不給飯吃，導致女童長期處於饑餓狀態，生長發育遲緩。

社會局表示，女童的父母接回孩子後，社工持續輔導並連結到宅育兒指導資源協助，可是在家長照顧了9個月後，社工 發現女童疑有營養不良狀況及父母無意願照顧想出養，即緊急安置並帶女童就醫治療，經醫療評估判斷明顯為受虐型案件，市府即依法提起獨立告訴、並依兒少法裁處父母親職教育輔導課程。

社會局表示，女童安置寄養家庭後，目前身高體重已符同年齡標準，但有發展遲緩情形，目前持續安置女童並提供早期療育，女童的父母同意出養，正協助媒合。

去年4月高雄2歲10個月的蔡姓女童就醫急診，身高僅83公分、體重7.9公斤，身高及體重成長曲線均小於3%，檢警查出父母涉凌虐。圖／讀者提供
去年4月高雄2歲10個月的蔡姓女童就醫急診，身高僅83公分、體重7.9公斤，身高及體重成長曲線均小於3%，檢警查出父母涉凌虐。圖／讀者提供

寄養家庭 社工

延伸閱讀

父母不給飯吃 3歲童僅7.9公斤

屏東家扶寄養家庭6戶生力軍 加入照顧失依兒童行列

北市男童裸身遭虐 網友太「熱心」公布地址遭罰2萬

「曾與黑人交往」是重罪？女大生遭未婚夫悔婚 父母也翻臉

相關新聞

寒流來襲！基隆男叫七旬父親起床吃早餐 他已躺床上死亡

寒流來襲，基隆市今天上午氣溫冷吱吱，七堵區東新街有一名七旬老翁，兒子要叫他起床吃早餐時，發現父親在床上動也不動，趕緊打1...

天冷急凍！宜蘭2名八旬翁睡夢中猝死 全身冰冷躺床上

強烈寒流來襲，宜蘭氣溫急凍，今傳出2名80多歲老翁，被家人發現躺在床上一動也不動，全身冰冷，家人緊急通報救護車送...

台南YMCA游泳池一氧化碳中毒案 10人出院、14人診療中

台南市北區YMCA會館地下溫水游泳池昨天疑因鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，造成24人一氧化碳中毒送醫，...

台南警局長傳調動 黃偉哲：地方和中央會密切保持聯絡

近期警政高層人事異動名單在警界瘋傳，在台南任職半年的南市警察局長詹永茂傳將異動，由警政署主任秘書方仰寧接任，對此，台南市...

輕航機事故釀2死…學員懷飛行夢首飛遇憾事 家屬難接受

屏東縣昨天發生飛安事故，一名59歲林姓輕航機駕駛，載著24歲陳姓男子體驗飛行，豈料，下午發生事故，消防獲報展開搜索，才得...

輕航機教練墜機喪生 飯店同事難過「他像家人一樣」

屏東山區昨天發生輕航機墜毀事故，林姓教練與陳姓學員不幸喪生，林除擔任輕航機教練，本身也是高雄圓山飯店資深技師，服務年資近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。