2歲多僅7.9公斤…受虐女童體重增 高市府：家長同意出養

去年4月間高雄市一名2歲多女童被送醫急救，醫院發現女童身上有多處典型受虐的嚴重傷痕，高雄市社會局獲知安置女童，也對涉虐的女童家長提起告訴，高雄地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴女童家長。社會局今天表示，女童安置寄養家庭後，目前身高體重已符同年齡標準但有發展遲緩情形，經女童父母同意，協助媒合出養。

據了解，這名女童的母親生了3女1男，每個小孩的父親不一樣，女童年紀最小，是女童母親與林姓丈夫所生，女童父母曾因無力扶養孩子，申請寄養，直到前年7月才把女童接回家同住。

去年4月間，女童因意識不清被送往高雄醫學大學附設醫院急診，院方發現女童身上的臉及身體有多處擦挫傷、腿部有棍棒傷、臀部皮膚炎、指甲也沒剪，是典型受虐兒情況，且疑營養不良，有低血鈉、低血鉀問題；當時2歲10個多月的孩子身高卻只有83公分、體重只有7.9公斤，明顯比同齡孩子平均身高體重低下。

檢方查出，女童的父親常毆打女童，還曾抱著女童劇烈上下搖晃，女童的母親也曾毆打孩子，兩人刻意限制女童用餐量、甚至不給飯吃，導致女童長期處於饑餓狀態，生長發育遲緩。

社會局表示，女童的父母接回孩子後，社工持續輔導並連結到宅育兒指導資源協助，可是在家長照顧了9個月後，社工 發現女童疑有營養不良狀況及父母無意願照顧想出養，即緊急安置並帶女童就醫治療，經醫療評估判斷明顯為受虐型案件，市府即依法提起獨立告訴、並依兒少法裁處父母親職教育輔導課程。