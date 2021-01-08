懷疑跨年趴飲酒遭洩密 2國中生逼單親同學下跪甩棍暴打

台中市某國中驚傳集體霸凌事件，一名國二男學生遭2名同校國中生拿棍暴打臀部，受害學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號，影片流出引起網友撻伐。校方得知後表示，已找到3人釐清事情原委，也請被害學生的阿嬤帶去驗傷及報警，後續將對學生進行輔導。

有網友昨晚在「爆廢公社公開版」PO出影片，影片中一名國二男學生跪在地上，旁邊2名男國中生拿棍暴打男學生臀部，男學生痛得受不了不停哀號，並不停扭動身軀，還一度痛到趴在地上，卻被警告「跪好、跪直」，並要男學生「以後不要惹事，當朋友可以啦，不要把我們供出去」，甚至還嗆聲「還有兩下」、「知道會痛以後就不要嘴賤」。

PO文者說，被打的男童沒有父母，只有1個阿嬤，霸凌事件發生後，阿嬤不知該如何處理，難過地說「誰能幫幫忙，不知道怎麼保護孫子」，影片流出後引起網友撻伐。

校方今天上午在臉書粉專發文表示，因元旦連假期間學生相約到同學家跨年，氣氛開心飲用含酒精飲料，未料4日到校上課遭到老師關心。因有學生懷疑是影片中這名同學告密，5日放學後在校外以棍棒打他，學校已經介入關心輔導。

據了解動手的2名學生和被害學生有親戚關係，學校已請阿嬤帶被害學生去驗傷及報警。2名行為人家長也帶學生向阿嬤及被害學生道歉，3人案發後仍到校正常上學。本校將依規定聘請委員深入調查外，也將對學生後續輔導處遇措施，導正學生的錯誤行為。

校方說，兩方學生昨晚在學務主任陪同下至警局進行筆錄，相關法律責任已交由警方處理，學校也依程序進行相關通報，接下來將會召開霸凌事件處理的相關會議，依照校規處置，後續也會對全校學生進行反霸凌及問題處理能力的宣導及教育；校方也需深自檢討，並提出策進作為以避免類似事件再次出現。