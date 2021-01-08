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台東南迴交控中心限高鋼梁遭撞毀 車輛一度緊急改道
省道台9線台東南迴改達仁安朔交通行控中心，今早發生一輛資源回收貨車南下行經交控中心前，未注意限高號誌，將ㄇ字鋼梁直接撞倒，導致南下車道受阻，緊急改由台9戊線行駛。大武工務段表示，目前事故已排除，將向駕駛索賠損失。
大武工務段站長王智賢指出，這起意外發生在今天早上6點38分，一輛南下資源回收車疑未注意限高4.6公尺，後車斗直接撞倒限高鋼梁，占據整個南下車道，避免後方車輛回堵，立即調撥車道改走台9戊線行駛，所幸9點多事故排除恢復通車，整起事故未有人員受傷。
他說，事故原因目前正由警方調查釐清，待調查結果出爐，再向肇事駕駛索賠損失；呼籲貨車極大車駕駛，南下森永草埔隧道限高為4.6公尺，進入前務必注意高度，畢竟森永草埔隧道為特殊隧道，隧道頂端都設置電子設備，一旦撞壞，對行車監控造成安全上的影響。
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