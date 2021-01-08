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台南YMCA泳池24人一氧化碳中毒 10人出院

中央社 / 台南8日電

台南YMCA地下溫水游泳池24人一氧化碳中毒，市府衛生局8日表示，就醫者狀況穩定已有10人出院。 聯合報記者周宗禎／攝影
台南YMCA地下溫水游泳池24人一氧化碳中毒，市府衛生局8日表示，就醫者狀況穩定已有10人出院。 聯合報記者周宗禎／攝影

台南市北區YMCA教育機構地下溫水游泳池昨天疑因鍋爐瓦斯熱水器進氣管開關未打開，導致燃燒不完全，造成24人一氧化碳中毒，市府衛生局今天表示，就醫者狀況穩定已有10人出院。

台南市消防局昨天下午5時3分獲報，台南市北區公園路YMCA教育機構地下溫水游泳池出現多人身體不適，意識模糊，甚至有人嘔吐，消防局陸續派出11輛救護車趕到現場，測得這座密閉游泳池一氧化碳濃度高達499PPM，立刻啟動大量傷病患機制搶救。

消防局陸續將12名小孩及8名大人送醫，另有3名小孩由家長自行送醫，還有1名大人自行就醫。

衛生局今天統計，截至上午9時30分，就醫的15名小孩及9名大人中，已有6名小孩及4名大人出院，其他14人診療中，狀況平穩。

市府教育局表示，這次意外涉及重大公安問題，教育局將要求業者立即公告停止使用及進行修繕，待修繕完成且經擴大聯合稽查通過後，才能開放使用。

教育局同時通函游泳池相關業者落實設備安全檢修，注意各項公安消防及預警設施裝置，確保市民安全。

消防局今天也通令轄管各消防分隊查察各營業場所，要求設置一氧化碳警報器，亡羊補牢。

衛生局 教育局 公安

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