快訊

1936柏林奧運的認同衝擊：首位參與奧運的台人張星賢

臉書IG封鎖川普帳號到交接 祖克柏：讓他繼續用風險太大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東輕航機2死運安會立案調查 估2個月公布事實報告

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

屏東縣消防局昨下午4時35分接獲報案，輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助，機上兩人，大批搜救人力漏夜在三地門鄉賽嘉村山域搜索，警消搜尋近6小時，發現現場起火燃燒，撲滅火勢後，發現機上兩人，現場明顯死亡。

對此，國家運輸安全委員會主委楊宏智說，已正式立案調查，並派人至現場，並請民航局協助，預計兩到三個月內可以公布事實調查報告。至於立案後的事故初報，運安會說，資料必須等現場調查人員回來再上網公布，時間未確定。

楊宏智說，現場狀況會拍攝資料帶回來，輕航機比其他飛機事故調查上快許多，因為沒有航空公司組織問題，將從證照、飛行場設施，跟民航局一起作業，預計兩到三個月內會有事實報告。

民航局說，會協助運安會調查，提供駕駛員證照、協會平常運作狀況、環境資料等資料。目前我國擁有輕航機證照數量，民航局說共有242人。

警消昨晚10時許發現輕航機殘骸。記者劉星君／翻攝
警消昨晚10時許發現輕航機殘骸。記者劉星君／翻攝

民航局 事故 運安會 輕航機

延伸閱讀

屏東輕航機事故釀2死 遺體今天凌晨運送下山

屏東輕航機墜毀 機上2人身亡

影／屏東推創意農民曆 結合占星、節氣與在地食材料理

猴硐大坍前 邊坡滑動卻趕通車？

相關新聞

寒流來襲氣溫驟降 北市2老人疑猝死

寒流來襲，台北市出現10度下低溫，根據警消統計，今天凌晨零時起至上午10時止，已接獲4件內科OHCA（到院前心肺功能停止...

影／輕航機事故兩死搜救現場起火燃燒 民眾聽到爆炸聲

屏東縣消防局7日下午4點35分接獲報案，輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助，機上2人，大批搜救人力漏...

國1北上50.2K大貨車恍神自撞貨物散落 一早回堵8公里

徐姓男子今天清晨6點多駕駛1輛大貨車行經國道1號北上50.2公里桃園段，疑似恍神自撞護欄，車上貨物散落一地，導致3車道...

屏東輕航機事故釀2死 遺體今天凌晨運送下山

屏東縣消防局7日下午4時35分接獲報案，輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助，機上有2人，大批搜救人力...

父母不給飯吃 3歲童僅7.9公斤

高雄林姓男子及妻子蔡女，前年七月帶回寄養的兩歲女兒，照顧過程卻涉持棍子毆打，甚至不讓她吃飯，短短九個月女兒就出現全身擦傷...

2歲多僅7.9公斤受虐女童體重增 高市府：家長同意出養

去年4月間高雄市一名2歲多女童被送醫急救，醫院發現女童身上有多處典型受虐的嚴重傷痕，高雄市社會局獲知安置女童，也對涉虐的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。