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屏東輕航機2死運安會立案調查 估2個月公布事實報告
屏東縣消防局昨下午4時35分接獲報案，輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助，機上兩人，大批搜救人力漏夜在三地門鄉賽嘉村山域搜索，警消搜尋近6小時，發現現場起火燃燒，撲滅火勢後，發現機上兩人，現場明顯死亡。
對此，國家運輸安全委員會主委楊宏智說，已正式立案調查，並派人至現場，並請民航局協助，預計兩到三個月內可以公布事實調查報告。至於立案後的事故初報，運安會說，資料必須等現場調查人員回來再上網公布，時間未確定。
楊宏智說，現場狀況會拍攝資料帶回來，輕航機比其他飛機事故調查上快許多，因為沒有航空公司組織問題，將從證照、飛行場設施，跟民航局一起作業，預計兩到三個月內會有事實報告。
民航局說，會協助運安會調查，提供駕駛員證照、協會平常運作狀況、環境資料等資料。目前我國擁有輕航機證照數量，民航局說共有242人。
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