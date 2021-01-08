妙齡女買iPhone新機遭詐2萬5 臉書假好友低價賣有鬼

基隆市一名女透過臉書「好友」，低於市場價格1萬多元買手機iPhone 12 PRO手機，依對方指示付款後，因有點擔心，再以LINE詢問好友，才發現好友的臉書帳號遭盜用，並沒有幫他人轉賣手機，損失2萬5千元。

基隆市刑大今天指出，李姓女子12月間使用FB臉書時，看到許姓好友幫其他人轉賣全新手機iPhone 12 PRO，價格為2萬5千元，李女很心動立即用臉書私訊詢問販售訊息是否為真，許回覆賣家有管道拿到便宜的進貨價，並請李女自行以LINE聯繫賣家，最後李女與賣家達成交易，以2萬5千元購買1支全新手機iPhone 12 PRO，賣家提供銀行匯款帳號，催促李女即刻匯款。

警方說，李女匯款後覺得有些擔心，再以LINE詢問許姓好友，得到的卻是令人錯愕的答案，原來許的臉書帳號遭盜用，他本人並沒有幫其他人販售手機。

副大隊長呂景發分析，此類手法屢見不鮮，許多被害人先透過臉書發現朋友在賣手機等高價3C商品，民眾一時疏於查證，就私下透過Line和對方談交易及匯款等細節，只要被害人匯款後就遭封鎖或遲遲未收到貨，事後查證才知親友臉書帳號遭詐騙集團盜用。

市刑大提醒民眾，網購商品務必小心再小心，並特別呼籲不要透過臉書買東西，因為臉書不是網路購物平台，沒有任何交易安全機制，「如果商品販售價格遠低行情，極可能為詐騙」，對方還要求私訊交易，更應提高警覺。如民眾要網路購物，請選擇合格的商家、電商或是最好有第三方支付的網購平台，較能獲得交易保證。