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方向感不好的83歲翁騎機車 寒流中迷途5小時警尋獲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

方向感不佳的83歲陳姓老翁，本月2日下午3時從南屯區騎機車外出，加上寒流來襲氣溫驟降，家人擔憂老父安危報警協尋，警調閱路口監視器，發現該機車一直在行駛中，出現在西區、大里區、太平區、北屯區，當晚9時終在屯東山路找到老先生，陳姓老翁已凍得渾身發抖，好在及時尋獲。

台中市警四分局大墩派出所警員簡鑠儼，本月2日傍晚5時，接獲陳姓民眾報案表示他父親騎機車外出許久未返家，因天氣寒冷、年邁父親方向感不佳，非常擔心其安危，急忙至所報請警方協尋。員警立即積極調閱路口監視器。

陳姓民眾(53歲)表示父親 (83歲)約於當日下午3時10分，從家中(南屯區大墩七街)騎機車外出後，已過3個小時尚未返家。因父親已年邁、方向感不佳，加上寒流來襲氣溫驟降，父親又未帶手機，無法與他聯繫，非常擔心發生意外。

警獲報後，立即通報協尋並積極調閱路口監視器，發現老翁所騎機車一直在行駛中，從下午3時15分出現在西區，又騎經大里區、太平區、北屯區，19時又騎到大里區、中區，仍繼續一路向北騎到西屯區。

至晚間8時45分出現在大坑圓環東山路二段，因該處屬第五分局東山派出所轄區，簡員立即通報該所警員協尋，同時報案人也以電話聯繫其妹妹沿警方通報路口開車追蹤，皇天不負苦心人！齊力合作之下終於在21時許在東山路二段追到其父親。

發現時老翁仍在騎車，陳姓老翁已凍得全身發抖，因已騎乘大約5個多小時疲憊不堪，於是先將機車停放路邊，由女兒將他載回大墩所與其兒子會合並辦理撤尋。在製作筆錄過程，老翁還告訴員警他也當過警察，意識清楚只是年紀大了認不得路，才一時迷失方向。家屬找回迷失的父親十分歡喜，對於警方積極認真的服務態度及專業的處理方式，深深感到敬佩與感激。

大墩派出所所長葉信良呼籲民眾家中如有高齡長者，最好避免讓其獨自出門，倘若失去聯繫也不要慌張，立即向警方報案請求協尋，尤其入冬氣溫低、早晚溫差大，對於有心血管疾病、三高的老年人更是一大風險，提醒長者注意保暖盡量勿獨自外出以免意外發生。

方向感不佳的83歲陳姓老翁，本月2日下午3時從南屯區騎機車外出，加上寒流來襲氣溫驟降，家人擔憂老父安危報警協尋，警調閱路口監視器，發現該機車一直在行駛中，當晚9時終在屯東山路找到老先生，陳姓老翁已凍得渾身發抖，好在及時尋獲。圖／警方提供
方向感不佳的83歲陳姓老翁，本月2日下午3時從南屯區騎機車外出，加上寒流來襲氣溫驟降，家人擔憂老父安危報警協尋，警調閱路口監視器，發現該機車一直在行駛中，當晚9時終在屯東山路找到老先生，陳姓老翁已凍得渾身發抖，好在及時尋獲。圖／警方提供

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