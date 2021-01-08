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影／輕航機事故兩死搜救現場起火燃燒 民眾聽到爆炸聲

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局7日下午4點35分接獲報案，輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助，機上2人，大批搜救人力漏夜再三地門鄉賽嘉村山域搜索，警消搜尋近6小時，發現現場起火燃燒，撲滅火勢後，發現機上2人，現場明顯死亡，警消漏夜協助將2名罹難者大體連夜運送下山，事故原因將由國家運輸安全調查委員會調查。警方將報請檢方相驗。

現場搜救畫面曝光，輕航機卡在樹叢中，起火燃燒，現場是是6、70度陡坡，山坡上沒有水源，搜救人員趕緊用礦泉水，並從山下帶滅火器上山，趕緊撲滅火勢，發現兩名罹難者大體，凌晨近兩點多，用繩索將大體運送下山。

有目擊者說，昨雲層壓低，有聽到碰碰的兩聲撞擊聲、爆炸聲響。聽到村長廣播後，提供搜救人員現場位置，搜救人員根據現場方向研判交叉比對，發現有產業道路可以上去，走上去後，聞到燃燒汽油味，跟根據風向，吹北風，研判在北邊，在深夜10點多找到輕航機殘骸，現場起火燃燒。

據了解，罹難者陳姓乘客，昨跟同學一起到飛行場體驗輕航機，起飛10分鐘後，有民眾聽到飛機爆炸聲音，原本預計飛行時間是20分鐘。

輕航機殘骸卡在樹叢中。記者劉星君／翻攝
輕航機殘骸卡在樹叢中。記者劉星君／翻攝
現場發現時，起火燃燒，趕緊撲滅火勢，發現兩名罹難者大體。記者劉星君／翻攝
現場發現時，起火燃燒，趕緊撲滅火勢，發現兩名罹難者大體。記者劉星君／翻攝

爆炸 屏東縣 事故

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