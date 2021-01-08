輕航機事故釀2死 遺體今天凌晨運送下山

屏東縣消防局7日下午4時35分接獲報案，輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助，機上有2人，大批搜救人力漏夜在三地門鄉賽嘉村山域搜索，警消搜尋近6小時後，昨晚10時許發現輕航機殘骸，與機上2人，現場明顯死亡，警消漏夜今天凌晨1時42分協助將2名罹難者的遺體運送下山，事故原因由國家運輸安全調查委員會調查。警方將報請檢方相驗。

現場搜救人員說，接獲報案後，先請村長廣播，找尋有沒有民眾聽到相關聲音，請民眾提供資訊，後來比對位置，從賽嘉巷附近山區的產業道路，展開重點搜索後，現場發現起火燃燒，聞著味道與定位資訊，先看到機翼殘骸與一名罹難者，之後再附近發現另名罹難者，現場明顯死亡。