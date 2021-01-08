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台東學校畢旅疑傳學生霸凌？教育處：要調查釐清

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東某國中昨（7日）畢業旅行，竟傳出學生在入住飯店房間內，疑似出現霸凌脫序行為。過程被IG直播，並上傳臉書社團，引起關注。教育處表示，將介入調查，釐清事件始末。

臉書社團「黑色豪門企業」昨晚流傳一段影片，影片中約5、6名男同學看似在飯店房間內，先是起鬨，隨後1名身穿白衣的男同學，朝向另1名個頭較小的黑衣男同學揮拳過去，黑衣男同學左臂被打到後倒退幾步，旁邊其他人還說，「跑什麼啦！為什麼有沒有打頭」。

影像最後出現被打的男同學蹲坐在牆角，其他同學還上前詢問你沒事吧？還有人躺在床上。網友看完留言痛批，「小心現世報，連你爸媽都要受罪跪下求，白目屁孩」、「太過分了，應該肉搜霸凌者」、「學校該管一管了」、「人家孩子不是讓你打的，應該嚴懲」。

據了解，該國中學校目前正到北部畢業旅行，7日晚上入住宜蘭，預計今天（8日）晚上返回台東。學校表示，動手與被打的學生為同班同學，是否有爭執或誤會，導師已先了解狀況，待回校後進一步處置。

台東某國中昨（7日）畢業旅行，竟傳出學生在入住飯店房間內，疑似出現霸凌脫序行為。過程被IG直播，並上傳臉書社團，引起關注。圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業
台東某國中昨（7日）畢業旅行，竟傳出學生在入住飯店房間內，疑似出現霸凌脫序行為。過程被IG直播，並上傳臉書社團，引起關注。圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業
被打的男同學蹲坐在牆角，其他同學在旁嘻笑。圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業
被打的男同學蹲坐在牆角，其他同學在旁嘻笑。圖／翻攝自臉書社團黑色豪門企業

畢業旅行 台東 霸凌

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