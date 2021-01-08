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國中生下跪遭2生持棍暴打 阿嬤心痛「不知怎麼護孫」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市某國中驚傳集體霸凌事件，元旦連假期間，一名國二男學生遭2名男同學拿棍子暴打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號，影片流出引起網友撻伐，痛批「太過分了」。校方得知後，已找到參與的學生釐清事情原委，並通知學生家長，進行校安通報；台中市府教育局表示，已介入了解中。

有網友昨晚在「爆廢公社公開版」PO出霸凌影片，影片中一名國二男學生跪在地上，2名男同學拿棍猛打男學生屁股，男學生痛得受不了不停哀號，並不停扭動身軀，還一度趴在地上，卻被警告「跪好、跪直」，並要男學生「以後不要惹事，當朋友可以，不要把我們供出去」，甚至還嗆聲「我知道會痛，以後不要嘴賤」、「還有兩下喔！」PO文者說，被打的男童沒有父母，只有1個阿嬤，霸凌事件發生後，阿嬤不知該如何處理，難過地說「不知道怎麼保護孫子」。

該國中校長表示，此事件發生在1月2日，影片中被打的男學生生長於單親家庭，平時與奶奶同住。經校方初步了解，男學生與2名男同學參加校外跨年聚會，3人因此產生誤會，因此2名學生用了不對的方式「私下自行處理」。校方已通知3名學生家長，並進行校安通報；另請導師留意學生相處情形及介入輔導，避免類似案件再發生。

台中市府教育局指出，2名動手學生與被害男學生是親戚關係，皆是同校國二生，但3人都不同班。3人去年底到其中1人家中跨年，聚會中飲酒作樂，事後因喝酒被導師發現，動手的2名學生懷疑是受害男學生告密，因此動手想給男學生一些教訓。

教育局表示，被害男學生的奶奶已經有報警，並帶孩子到醫院驗傷，2名動手學生的家長也有向被害學生道歉。教育局已啟動校園霸凌因應小組介入調查，並啟動學生輔導措施。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

一名國二男學生遭2名男學生拿棍猛打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版
一名國二男學生遭2名男學生拿棍猛打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版
一名國二男學生遭2名男學生拿棍猛打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版
一名國二男學生遭2名男學生拿棍猛打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版

教育局 霸凌 台中市

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