台北3女子開車遊高雄山區不憤墜谷 好在命大獲救

3名女遊客5日結伴開車到高雄市桃源區七坑溫泉遊玩後回程，疑精神不濟在小關山林道1.2公里處滑落20公尺深的邊坡，車子撞上樹幹才沒繼續下滑，事後自行脫困後爬上林道求援，雖無嚴重傷害，但飽受驚嚇。

六龜分局寶來派出所5日晚間6點47分獲報，有車輛在小關山林道墜落山谷，警方前往救援，到現場時車內3名女子已自谷底爬上林道，開車的詹女表示，她們從北部到高雄玩，當天到桃源七坑溫泉之後回程，因天色太昏暗加上精神不濟，才不小心連車帶人滑落邊坡。

寶來派出所長陳世光當天偕副所長潘慶榮、警員盧宥棋及邱瑞賢等人前往救護，協助3名女子到墜谷的車內取回貴重物品後，帶她們回派出所休息並安排住宿，隔日一早再找拖吊業者把車輛拖回修理。當天山區天氣寒冷，三名女子好在獲得警方協助，才免於在荒郊野外求助無門。。