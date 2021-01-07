屏東輕航機失聯！警消漏夜搜尋 機上兩人明顯死亡
屏東縣消防局今下午接獲報案，一架輕航機未在時間內返場，無線電、手機都聯絡不上，請求協助。機上有兩人，大批搜救人力漏夜在三地門鄉賽嘉村山域搜尋中，晚間10點6分發現機翼與機上一人，10點12分找到另一人，兩人已明顯死亡，事故原因民航局飛安會調查中。
屏東縣消防局指出，輕航機上有二人，分別為輕航機教練林姓男子（50歲），及體驗飛行的乘客陳姓男子（24歲），兩人下午兩點從高樹鄉飛行場出發，規畫到琉璃吊橋返場，預計下午3點半要返回，過了預定時間遲未有回應，也沒有任何訊息傳回。
消防局獲報後立即派遣三地門、瑪家、萬巒、鹽埔等四個分隊及特搜大隊、第一大隊等，共出動各式消防車輛十車，警義消四十人，暗夜在屏北地區持續搜尋中，可惜最後沒能盼到生還消息。
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