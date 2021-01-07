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屏東輕航機失聯！警消漏夜搜尋 機上兩人明顯死亡

屏東驚傳輕航機失聯！兩人失蹤 警消漏夜搜尋

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台中驚傳集體霸凌 國中生被棍棒痛打屁股哀號

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市某國中驚傳集體霸凌事件，元旦連假期間，一名國二男學生遭一群男學生拿棍子拍打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號，影片流出引起網友撻伐，痛批「太過分了」。校方得知後，已找到參與的學生釐清事情原委，並通知學生家長，並進行校安通報；台中市府教育局表示，已介入了解中。

有網友今晚在「爆廢公社公開版」PO出一則霸凌影音，影片中一名國二男學生跪在地上，2、3名男同學拿棍子拍打男學生屁股，男學生痛得受不了不停哀號，並不停扭動身軀，還一度趴在地上，卻被警告「跪好、跪直」，並要男學生「以後不要惹事，當朋友可以，不要把我們供出去」，旁邊甚至還有人叫囂「還有兩下喔！」

該國中校長表示，此事件發生在1月2日，影片中被打的男學生生長於單親家庭，平時與奶奶同住。經校方初步了解，男學生與2、3名男同學參加校外跨年活動，因誤會爆發爭執，因此學生們用了不對的方式「自行處理」。校方已通知學生家長，並進行校安通報；另請導師留意學生相處情形及介入輔導，避免類似案件再發生。

一名國二男學生遭一群男學生拿棍子拍打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版
一名國二男學生遭一群男學生拿棍子拍打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版
一名國二男學生遭一群男學生拿棍子拍打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版
一名國二男學生遭一群男學生拿棍子拍打屁股，男學生疼得受不了，不停扭動身軀並哀號。圖／取自爆廢公社公開版

台中市 霸凌

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