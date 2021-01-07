基隆獨居老婦連2天未接媳婦來電 兒、媳返家發現已死亡

基隆市獨居的宋姓老婦連兩天未接媳婦打來的電話，兒子和媳婦昨晚回家探視，發現她已身亡。示意圖／ingimage

寒流報到，民眾要注意保暖和保健。基隆市獨居的宋姓老婦連兩天未接媳婦打來的電話，兒子和媳婦昨晚回家探視，發現她已身亡。消防局今天也接獲兩通緊急救護電話，消防人員緊急將無呼吸心跳的男子送醫，救回一命；另有名女子明顯死亡，交由警方處置。

基隆市73歲宋姓老婦在德安路獨居，她的媳婦連兩天打電話給她都沒接通，昨晚和丈夫一起回基隆老家探視，發現無人應門。

消防局「119」救災救護指揮中心昨晚8點接獲報案電話，與警方一起到場，破門進入發現老婦躺在床緣已死亡，床底下有嘔吐物，今天報請檢察官相驗無他殺嫌疑，交由家屬善後。

據了解，宋姓老婦的兒女各自成家後，獨自住在基隆市德安路。她曾中風，患有糖尿病，但能自理生活。檢警研判可能因為天冷引發心血管疾病死亡，呼籲家中有慢性病的長者，在寒流來襲期間更要注意保健。