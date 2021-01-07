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獨自上山砍竹子 桃園男慘遭小貨車重壓腿身亡
桃園鍾姓男子4日開小貨車到復興山區要砍竹子，因停靠的產業道路位處陡坡，鍾下車後仍因重力滑動，他雖立即跳開雙腳仍遭前輪壓住，消防到場協助脫困並送醫，但鍾病況未好轉，搶救2天仍宣告不治，警方初步研判無外力或可疑他殺嫌疑，已報請桃園地檢相驗釐清死因。
警方初步調查，鍾男（52歲）4日到復興三民里附近竹林工作，在坡度大約30至40度的產業道路停好車後，正要到後面拿工具，但車輛因重力突然向前滑動，鍾跳開躲避仍遭壓傷，雙腳被前輪卡住動彈不得。
鍾的親友、消防獲報到場，立即將他救出送醫，但鍾傷勢嚴重，搶救2天仍不治；警方發現，鍾車子當時已經熄火，因現場坡度陡，懷疑很可能是手排小貨車停好後，仍因重力造成往下滑，初步排除外力介入，並已報請檢方相驗釐清死因。
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