男進口上網賣電子菸油 檢警查獲9000多瓶送辦藥事法

余姓男子從美國、中國等地進口電子菸油，再用網購電商平台做為媒介，公然販售，檢警獲訊後，歷經多月蒐證後，上月8日持搜索票前往余的住處，一舉查獲9000多瓶電子菸油，警詢後，依違反藥事法移送法辦。

據了解，余男（29歲）從前年7月開始經營電子菸油生意，並以每個月4萬元左右的薪水，找來多年好友施姓男子（28歲）幫忙分擔分裝、寄送工作，1年3個月以來，於知名網購電商平台販賣，以每瓶電子菸油30元到百元成本計算，2人至少獲利數百萬元。

刑事局獲報後與高雄市苓雅分局、彰化縣刑大共組專案小組，並報請彰化地檢署指揮偵辦，歷經多月蒐證，上月8日持搜索票，前往彰化花壇鄉某棟3層樓透天民宅搜索，現場查扣尼古丁菸油9361瓶、余的BMW轎車、條碼機、灌裝機等。

警方將余男、施男帶回，警詢後，因余有輸入、販賣禁藥，依違反藥事法送辦，另持續向上溯源，清查不法。

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