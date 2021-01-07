男大生譏笑「斷臂殘猿」 肢障教授怒提告他慘了

南部某國立大學的林姓男學生，3年前偶見系上右手肢障男教授在校外用餐，便拍照上傳48人在內的班級LINE群組，涉寫下「猜我他X遇見了誰」，另名劉姓男同學見狀竟寫「斷臂殘猿」，教授得知後氣得提告兩人。高雄地檢署認定，劉的說法屬侮辱教授的人格，依公然侮辱罪嫌起訴。

至於拍照傳到群組的林姓男子，檢方指雖用詞雖不雅，應屬語助詞，尚難認定有嘲諷、譏笑或損害名譽教授的情形，處不起訴。

檢方調查，就讀南部某國立大學物理系的學生林姓男子（22歲），2018年2月14日晚間5點50分許，在住處附近的麵攤，偶遇系上教授正在用餐，便拿手機拍下照片，隨即傳到班級的LINE群組，表示「猜我他X遇見了誰」、「力學教授」、「我剛剛一度懷疑是不是他，看了他右手之後確定真的是他」、「重點是這裡是我家樓下」。

也在群組內的同學劉姓男子（22歲），隔1分鐘也傳出「斷臂殘猿」等語。同年6月間，男教授在系上的臉書社團，看見另名學生PO上群組對話截圖，認為已受侮辱，氣得向警方報案提告。

林姓男子應訊指出，只是在住家樓下巧遇教授，就張貼在群組跟大家分享，至於會提到右手，是因當時教授是側面、又是寒假期間，才說看右手才確認，義肢也可說是辨認的特徵，絕沒歧視身障的意思。

劉姓男子辯稱「只是玩笑話」，教授也沒在群組內，不過檢察官認為，該句「斷臂殘猿」明確指出教授的殘疾，還稱作猿類，客觀上屬侮辱人格的言詞，加上群組有48人、又是班級群組，群組都知侮辱對象為該名教授，已造成教授名譽受損，不會因教授不在群組內而不同，認定劉屬犯公然侮辱罪嫌。