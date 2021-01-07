快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男大生譏笑「斷臂殘猿」 肢障教授怒提告他慘了

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

南部某國立大學的林姓男學生，3年前偶見系上右手肢障男教授在校外用餐，便拍照上傳48人在內的班級LINE群組，涉寫下「猜我他X遇見了誰」，另名劉姓男同學見狀竟寫「斷臂殘猿」，教授得知後氣得提告兩人。高雄地檢署認定，劉的說法屬侮辱教授的人格，依公然侮辱罪嫌起訴。

至於拍照傳到群組的林姓男子，檢方指雖用詞雖不雅，應屬語助詞，尚難認定有嘲諷、譏笑或損害名譽教授的情形，處不起訴。

檢方調查，就讀南部某國立大學物理系的學生林姓男子（22歲），2018年2月14日晚間5點50分許，在住處附近的麵攤，偶遇系上教授正在用餐，便拿手機拍下照片，隨即傳到班級的LINE群組，表示「猜我他X遇見了誰」、「力學教授」、「我剛剛一度懷疑是不是他，看了他右手之後確定真的是他」、「重點是這裡是我家樓下」。

也在群組內的同學劉姓男子（22歲），隔1分鐘也傳出「斷臂殘猿」等語。同年6月間，男教授在系上的臉書社團，看見另名學生PO上群組對話截圖，認為已受侮辱，氣得向警方報案提告。

林姓男子應訊指出，只是在住家樓下巧遇教授，就張貼在群組跟大家分享，至於會提到右手，是因當時教授是側面、又是寒假期間，才說看右手才確認，義肢也可說是辨認的特徵，絕沒歧視身障的意思。

劉姓男子辯稱「只是玩笑話」，教授也沒在群組內，不過檢察官認為，該句「斷臂殘猿」明確指出教授的殘疾，還稱作猿類，客觀上屬侮辱人格的言詞，加上群組有48人、又是班級群組，群組都知侮辱對象為該名教授，已造成教授名譽受損，不會因教授不在群組內而不同，認定劉屬犯公然侮辱罪嫌。

南部某國立大學的劉姓男學生，3年前在班級LINE群組看見同學PO照指遇見教授，由於教授屬右手肢障，他涉寫「斷臂殘猿」，高雄地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。示意圖／ingimage
南部某國立大學的劉姓男學生，3年前在班級LINE群組看見同學PO照指遇見教授，由於教授屬右手肢障，他涉寫「斷臂殘猿」，高雄地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。示意圖／ingimage

公然侮辱 LINE 寒假

延伸閱讀

LINE群組留言「斷臂殘猿」諷身障教授 大學生吃官司

LINE TAXI新春優惠大放送 年節搭車貼春聯享優惠

鴨肉店員嗆聲金句變LINE貼圖！設計師應網友推爆申請上架

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

相關新聞

西雅圖咖啡工廠2男遭攪拌機夾住 1人疑失去生命徵象

馥餘實業（西雅圖極品咖啡）位在台北市內湖區潭美街的工廠，今天下午發生工安意外，2名男性員工因不明原因遭攪拌機夾住，北市消...

男大生譏笑「斷臂殘猿」 肢障教授怒提告他慘了

南部某國立大學的林姓男學生，3年前偶見系上右手肢障男教授在校外用餐，便拍照上傳48人在內的班級LINE群組，涉寫下「猜我...

男進口上網賣電子菸油 檢警查獲9000多瓶送辦藥事法

余姓男子從美國、中國等地進口電子菸油，再用網購電商平台做為媒介，公然販售，檢警獲訊後，歷經多月蒐證後，上月8日持搜索票前...

影／女外送員停等紅燈 慘遭後方轎車高速撞飛再重摔

台中市一名胡姓女外送員日前停等紅路燈，突然遭後方轎車高速追撞，由於撞擊力量大，外送員被撞飛後重摔在地，幸好女外送員送醫僅...

影／新北副所長休假酒駕 警火速記大過還依公危送辦

新北市新店警分局一名鍾姓副所長，昨天下午休假回花蓮，開車沿台11線北上，在花蓮豐濱鄉43.3公里處與對向小貨車發生碰撞，...

北市247路公車駕駛滑手機自撞路樹 擋風玻璃裂車頭凹陷

有讀者爆料，早上光華巴士247路公車，在行經大湖公園時，突然開上人行道，撞道路樹後停止。公運處業務稽查科科郭献文透露，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。