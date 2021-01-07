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影／新北副所長休假酒駕 警火速記大過還依公危送辦

聯合報 / 記者王長鼎王燕華／連線即時報導

新北市新店警分局一名鍾姓副所長，昨天下午休假回花蓮，開車沿台11線北上，在花蓮豐濱鄉43.3公里處與對向小貨車發生碰撞，事後鍾男被測出酒精反應，不但涉及公共危險罪嫌遭送辦，還被記一大過並調離原服務單位。

現場監視器畫面顯示，當時鍾男駕駛的轎車直接左轉，對向直行的小貨車閃避不及，兩車發生碰撞，兩車的右側車頭都嚴重受損。花蓮縣鳳林警分局今天表示，處理員警已依照程序完成現場測繪蒐證，將送行車事故鑑定委員會分析，釐清肇責；鍾男酒駕部分，依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

58歲的鍾男從警32年，是新店警分局某分駐所巡佐兼任副所長，6日下午4時10分駕車經過台11線43.3公里處，要左轉時，與對向直行南下的小貨車發生擦撞，鍾男與小貨車林姓司機雙雙受傷送醫，幸無大礙，意識都清楚，鍾男酒測值高達1.39mg/L。

新店警分局今天下午對外說明，鍾男休假期間發生酒後駕車肇事，已將他記一大過，並調整單位處分，另外，也再次要求分局同仁要加強嚴禁酒後駕車的教育宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子駕駛的小貨車，車頭右側受損。記者王燕華／翻攝
林姓男子駕駛的小貨車，車頭右側受損。記者王燕華／翻攝
鍾姓副所長駕駛的小轎車，右側受損。記者王燕華／翻攝
鍾姓副所長駕駛的小轎車，右側受損。記者王燕華／翻攝

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