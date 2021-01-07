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北市247路公車駕駛滑手機自撞路樹 擋風玻璃裂車頭凹陷

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

有讀者爆料，早上光華巴士247路公車，在行經大湖公園時，突然開上人行道，撞道路樹後停止。公運處業務稽查科科郭献文透露，是因為司機行駛過程中使用手機，導致反應不及撞上路樹，對於駕駛違規行為，光華巴士也火速解雇肇事司機。

今天上午11點8分左右，一輛光華巴士247路公車，在台北市內湖區大湖公園發生自撞路樹事故，整棵大花紫薇樹被撞倒，公車車頭凹陷、擋風玻璃裂開，所幸當時車尚沒有乘客，司機也沒有受傷。

據了解，公運處馬上就對光華巴士進行稽查，肇事司機1月3日才休假，沒有超時工作的狀況，但在行駛的過程中滑手機，未注意前方路況，反應不及，導致整輛公車開上人行道撞上路樹。

郭献文表示，後續將會依照道路交通管理處罰條例對司機開罰3000元，而該行為涉及行車安全，光華巴士也在下午火速將肇事司機解雇；目前肇事現場已恢復原狀。

光華巴士247路公車在大湖公園旁自撞路樹。圖／讀者提供
光華巴士247路公車在大湖公園旁自撞路樹。圖／讀者提供
因駕駛滑手機，反應不及自撞路樹，所幸無人受傷。圖／讀者提供
因駕駛滑手機，反應不及自撞路樹，所幸無人受傷。圖／讀者提供

巴士 路樹 公車 北市

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