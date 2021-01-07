高雄2歲10月女童僅7.9公斤 父母涉凌虐不給飯吃被起訴

去年4月高雄近3歲蔡姓女童意識不清急診，醫院驚見她竟只有83公分、7.9公斤，腦出血及身上多處擦挫傷；經檢警追查，女童的母親蔡女、父親林姓男子僅照顧女童9個多月，涉持棍子等打她，還故意不給吃飯，高雄地檢署認定屬家暴，依妨害幼童發育罪嫌起訴。

檢警偵辦期間，女童後來再度安置到寄養家庭，已「長肉」逐漸恢復像同齡女童該有的身形外貌。

據了解，擔任家管的蔡姓女子（46歲）育有3女1男，但每個小孩都是不同父親，為社會局列管高風險家庭；她跟林姓男子（49歲）2017年6月生下第4個孩子蔡姓女童，當時先申請安置，直到女童滿2歲、2019年7月2日起才接回同住照顧。

檢方查出，蔡女、林姓男子照顧女童期間，林經常徒手、或持棍子、電線毆打女童，還抱著女童劇烈搖晃，蔡女也經常毆打，更刻意限制用餐量、甚至不給女童吃飯，讓女童長期處於飢餓狀態，以致造成生長發育遲緩的結果。

2020年4月29日，長期營養不良且遭凌虐的女童陷入意識不清，被送往高雄醫學大學附設醫院急診，院方診斷，女童身上有多處擦挫傷、小腿有軌道瘀傷（棍棒傷）、臀部有皮膚炎、指甲沒剪，且營養不良致低血鈉、低血鉀，她已2歲10個多月，身高僅83公分、體重7.9公斤，身高及體重成長曲線均小於3%。

林姓男子接受偵訊承認犯行，稱女童吃東西會亂丟、邊吃邊玩才教訓，因平時工作忙而讓女童晚吃飯；蔡女也認，女兒不聽話才打，老公確實認為她調皮有用電線打腳，至於女童被修理後會自己去頭撞牆壁，連二女兒（13歲）也指認看見母親及叔叔捏妹妹及教訓。