詐團謊稱牧師需要生活費 男子險上當

高雄王姓男子接到自稱牧師的詐團電話，騙他因欠缺生活費急需要援助，王熱心下想到銀行匯款，但行員認為他不清楚要匯款給誰，疑似遭到詐騙，便請警方到場，合力阻止這場詐騙事件。

據了解，昨天中午時，左營警分局新莊派出所接獲轄區內銀行報案，稱有民眾疑似遭到詐騙，新莊所立即派警員趕赴現場。

警方到場時，王男（71歲）執意要匯款美金200元到不名帳戶，警方詢問王時，他無法回答是匯款到誰的帳號，警方察覺有異詢問下得知，原來他在手機App上認識一名自稱是牧師的男子，利用王也是教友身分，讓王逐漸卸下心防。

等到2人無所不談時，對方才說他身為牧師，要到處傳教，急需要生活費度日，王心軟下便到銀行要匯款給這名男子，警方確認2人的聊天內容，又查到王要匯款的帳戶在菲律賓，認為這可能是詐騙集團手法，向他曉以大義，當王聽完後，才幡然醒悟，向警方還有銀行行員道謝後離去。