台中大里貨車左轉機車追撞釀1死！機車乘客送醫不治

台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。51歲郭姓大貨車司機今天中午12時3分開車準備左轉仁堤公園停車場時，疑似沒注意到對向由23歲祝姓機車騎士駕駛的機車，致機車追撞大貨車車尾，祝姓騎士、22歲張姓乘客男子受傷送醫，其中張姓乘客因頭部重創，送醫急救仍因傷重不治，警方依過失致死罪將郭姓司機送辦。

台中市消防局在今天中午12時2分獲報，大里區河堤公園前發生車禍，仁化、十九甲分隊各出動一輛消防車、二輛救護車、八名消防員8人前往救援，到場發現機車乘客沒有無生命跡象，騎士全身多處擦傷，腿骨折、意識清醒，立即將2名傷者送醫急救。