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台中大里貨車左轉機車追撞釀1死！機車乘客送醫不治

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。51歲郭姓大貨車司機今天中午12時3分開車準備左轉仁堤公園停車場時，疑似沒注意到對向由23歲祝姓機車騎士駕駛的機車，致機車追撞大貨車車尾，祝姓騎士、22歲張姓乘客男子受傷送醫，其中張姓乘客因頭部重創，送醫急救仍因傷重不治，警方依過失致死罪將郭姓司機送辦。

台中市消防局在今天中午12時2分獲報，大里區河堤公園前發生車禍，仁化、十九甲分隊各出動一輛消防車、二輛救護車、八名消防員8人前往救援，到場發現機車乘客沒有無生命跡象，騎士全身多處擦傷，腿骨折、意識清醒，立即將2名傷者送醫急救。

台中市警察局霧峰交通分隊小隊長王世建說明，大貨車郭姓司機開車沿著大里區仁堤路往立仁橋方向，準備左轉到仁堤公園停車場時，疑似沒有注意到對向有直行機車，祝姓機車騎士載張姓乘客看到大貨車橫擋去向但煞車不及，直接撞上大貨車右後輪，祝姓機車騎士身體多處受傷，腳骨折，張姓男乘客頭部受創送往仁愛醫院急救仍在12時55分宣告不治。

台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。圖／讀者提供
台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。圖／讀者提供
台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。圖／讀者提供
台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。圖／讀者提供
台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。圖／讀者提供
台中市大里區仁堤公園旁今天中午發生貨車與機車相撞事故，造成機車乘客送醫不治。圖／讀者提供

機車騎士 台中市 停車場

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