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父留戀賭博電玩不養家 大學生快沒學費向警投訴抄店家

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園廖姓男子經營非法賭博電玩，罕見隱身蘆竹1間大型賣場內，員工假扮賭客幫忙換現金，桃園市警察局近期頻接獲檢舉，1名大學生控訴爸爸沈迷賭博、流連電玩場不回家，還散盡家財連他學費都無著落，警方蒐證近半年，昨持搜索票逮捕廖及員工、賭客91人及240台電玩機，依賭博罪嫌送辦。

桃園市警局指出，近半年來陸續接獲檢舉，1名未具名的大學生向局長陳國進投訴，表示爸爸每晚都留戀在1家藏身蘆竹大賣場內的賭博電玩場所，薪水都不拿回養家，造成父母失和、家庭瀕臨破碎，就連自己念書的學費都沒有著落。

經市警局靖紀小組調查，廖男負責的賭博電玩場雖有合法牌照，但卻是用合法掩飾非法，因法規電玩店僅能兌換2000元以下禮品，且不能兌換現金，而該店家藏身在大賣場裡頭，常常在店家晚上10點打烊後才開始營業。

警方說，該店家並採取會員制，門口的保全會過濾身分，一但發現疑似警察人員就會通報，且店內為避免明目張膽換現金，廖還指示員工當「老鼠」，也就是假冒成賭客負責替人兌換賭金，由於蒐證困難度相當高，警方花費近半年案中查訪、入內拍照等，並報請桃園地檢指揮偵辦。

經向法院聲請搜索票後，昨天凌晨警方動員60人到場突襲，當場拘提負責人廖男、16名員工，以及在場的74名賭客，並查獲賭金37萬1950元。

警方並扣案百家樂14人座4組、皇家賽馬10人座1組、賓果行星8人座1組、賓果彩虹6人座2組、滿天星80台、貴族IGT計7台、 15輪22台、斯洛33台、小鋼珠8台、捕漁機4台，相關賭博電玩機共240台，

警方說是桃園市近年來查獲賭博機台數量最多一案。

警方查獲廖男經營的賭博電玩店，隱身在蘆竹大賣場內，以合法掩護非法。圖／警方提供
警方查獲廖男經營的賭博電玩店，隱身在蘆竹大賣場內，以合法掩護非法。圖／警方提供
警方將廖姓負責人、16名員工，以及在場的74名賭客移送法辦。圖／警方提供
警方將廖姓負責人、16名員工，以及在場的74名賭客移送法辦。圖／警方提供
警方查獲廖男經營的賭博電玩店，隱身在蘆竹大賣場內，以合法掩護非法。圖／警方提供
警方查獲廖男經營的賭博電玩店，隱身在蘆竹大賣場內，以合法掩護非法。圖／警方提供
警方查獲廖男經營的賭博電玩店，隱身在蘆竹大賣場內，以合法掩護非法。圖／警方提供
警方查獲廖男經營的賭博電玩店，隱身在蘆竹大賣場內，以合法掩護非法。圖／警方提供

賭博 警察 大學生

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