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女友遭騷擾「能牽你的手嗎」 男惱怒撂7人尋仇毀機車

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子不滿潘姓男子在臉書騷擾女友，涉嫌糾眾7名朋友持黑色木刀至潘男家大聲叫囂「我要把你處理」，不僅破壞大門，甚至砸毀潘的機車，潘男嚇得躲在家中不敢出門，全案經警方獲報，李等8人涉聚眾鬥毆遭移送法辦，士林地檢署偵結，依妨害秩序、恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，去年6月間李等人在新北市汐止區一處餐廳聚餐，期間接到女友來電稱，潘男在臉書用「能牽你的手嗎」、「你怕我上你喔」等與騷擾，李心生不滿為了幫女友出氣，糾集現場用餐朋友等6人，以及駕車前往潘家路上遇等呂姓友人，一行人共計8人前往潘家滋事。

當時李男手持黑色木刀長案潘的電鈴，潘開啟住家內門查看，發現外頭有多人大聲叫囂，質問臉書騷擾，甚至恫嚇「你出來，我要把你處理」、「有沒有砂輪機」潘驚嚇關門不敢外出。

李等人不斷持木刀、棍子敲打潘家鐵門致多處凹陷損毀不堪用，李等人見潘躲在家裡下樓準備離去，又看見騎機車，再度攻擊破壞敲毀機車。警方獲報後到場，發現李等人涉嫌聚眾鬥毆，隨即帶回偵辦。

李等人坦承在潘家叫囂，又毀損鐵門、機車，但否認恐嚇。檢察官認定，李等7人涉犯在公共場所或公眾得出入場所聚集三人以上，攜帶凶器或其他危險物品下手實施強暴脅迫，另1人在場助勢，全案依照妨害秩序聚眾鬥毆罪、恐嚇罪嫌起訴8人。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

恐嚇 汐止

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