民眾濫用消防救護車 台南市今天開出二張收費單

台南市杜姓酒醉男子謊稱肚子痛，請消防局救護車送他到醫院後不進急診室自行離開，以及哀姓老太太自稱生重病，經救護車送到醫院急診室後卻看門診，濫用救護資源。台南市消防局今天開出2張收費單， 共2800元。

為保障緊急傷病患的就醫權益，台南市政府消防局結束消防救護車收費宣導期，今天開出2張濫用消防救護車收費單，每張1400元。

全台共有11個縣市明訂消防救護車收費規定，台南市消防局針對民眾習慣性濫用救護資源行為，制定「台南市消防救護車收費實施要點」，民眾如果有違反相關情形，必須繳納濫用消防救護車費用。

消防局長李明峯說，民眾如果經由消防救護車載至醫院後，前往門診掛號或是逕自離開，沒有到急診室就醫，或經評估為非緊急傷病患等，出勤消防人員將開具消防救護車收費單給民眾，民眾必須在1個月內至台南市消防局繳納。

消防救護案件逐年增加，不少是酒醉路倒或慢性病患為省下計程車費，把救護車當醫療專車使用，讓基層消防同仁疲於奔命。