基隆港東岸聯外道路又傳貨櫃車撞貨櫃車 車頭毀人無恙

唐姓男子今天中午駕駛貨櫃車，在台62甲線基隆港東岸聯外道路接近基隆港出口前，疑變換車道不慎，撞上停在外路肩「排隊」等待進港區，由康姓男子的貨櫃車。唐男的車頭嚴重受損，但僅手指受輕傷，康男無礙。車禍原因由警方調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點4分接獲報案，基隆港東岸聯外道路發車大車追撞車禍，調派人車前往救護。消防人員抵達時，唐男已自行脫困，婉拒送醫。消防人員檢視他的身體狀況，確認無大礙才離開現場。

今午過後不少貨櫃車行駛東岸聯外道路，準備進入基隆港碼櫃碼頭，並因回堵，貨櫃車兩輛接一輛，違規停放在高架聯外道外路肩等候進場。車禍發生前，康男駕駛的貨櫃車排在車陣的最後方，剛拉起手煞車就發生事故。