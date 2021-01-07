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副所長休假酒駕出車禍 新北市警局將懲處加強員警教育
新北市新店警分局一名鍾姓副所長，昨天下午休假回花蓮，開車沿台11線北上，在花蓮豐濱鄉43.3公里處與對向小貨車發生擦撞，事後鍾員被測出酒精反應。新店警分局今天表示，已將鍾員記一大過並調整服務單位，並要求加強對員警嚴禁酒駕的教育宣導。
58歲的鍾男是新店警分局某分駐所副所長，6日下午4時10分駕車經過台11線43.3公里處，要左轉時，與對向直行南下的小貨車發生擦撞，鍾男與小貨車林姓司機雙雙受傷送醫，幸無大礙，意識都清楚，鍾男酒測值高達1.39。
新店警分局今天表示，鍾男休假期間發生酒後駕車肇事，已將他記一大過，並調整單位處分，，另外，也再次要求分局同仁要加強嚴禁酒後駕車的教育宣導。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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