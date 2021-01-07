年末歡唱變調！爛醉男與友爆推擠 遭萬華警壓制管束

58歲李姓男子去年底與3名友人到台北市萬華區一間KTV唱歌飲酒，深夜離場時，李男不勝酒力、情緒失控，與朋友們起爭執，一旁值勤員警上前制止，李男還不斷咆哮、作勢攻擊，員警見其可能傷人或自傷，施以保護管束，帶返派出所直到酒醒，才讓李男隨姊姊回家。

警方表示，去年12月28日晚上10時許，李男與2男1女歡唱飲酒後步出KTV，他不勝酒力，需要友人攙扶，卻情緒失控，與友人爆發口角爭執，雙方推擠在一塊。

正巧轄區西門町派出所員警在一旁執行守望勤務，見幾人發生推擠，上前制止，未料李男持續咆哮、作勢攻擊，員警為避免其傷人或自傷，遂把他壓制在地，施以保護管束，帶返派出所休息，直到李男酒醒，才由其胞姊帶返家中。