快訊

恭喜！小甜甜證實懷孕 同時升格人妻人母

示威者暴動硬闖國會 川普煽動要負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女婚顧買麵沒熄火遇歹徒搶車 她爆氣對方哭哭下車就逮

聯合報 / 記者林保光／即時報導

婚禮女顧問鄒姓女子近1個月前停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上周旋許久，鄒女還在車上與李討價還價，並一度發怒，讓李帶著哽咽的聲音求鄒女不要叫人抓他；後來李搶了500元下車，鄒女立即報警逮捕李。鄒女將這段遇搶經歷的貼網，引起議論，並少網友還為她捏一把汗。

警方表示，這件事發生在去年12月10日下午，鄒女（38歲）將轎車停在高雄市新興區林森一路，下車買麵，當下車輛未熄火，40歲的李姓男子趁機上車，發動引擎，鄒女聽見引擎聲，發現有人在她車上，也馬上跳上右前座，李隨即將車輛開走；鄒女質問對方要幹嘛，李瞎掰有人在後面追殺，要車主把車子借他開，鄒女直說不要，要拿手機報警時就被搶走。

鄒女在車上一再央求李停車，李便開口向她要錢，鄒女和李討價還價，說給200元請李停車，但李稱「200塊不夠啦，2、3000啦」，鄒女稱身上沒那麼多錢，李說「不然500」，鄒女回「只有剛買完麵找的400元」，後來鄒女將紙鈔和硬幣共500元都對方，並要李停車；李說：「好，你幫我放包包裡面，快點」，還補說「對不起了」。

結果李未馬上停車，聲音還帶著哭聲發抖稱「我怕妳報警抓我」，連說「對不起吼，對不起啦，我不是故意的，對不起，好不好，我不是故意的」、「我不會給你怎麼樣啦，好不好，你載我去我阿姨那邊就好了，我就走了」；李還打悲情牌：「我怕妳下車後會叫人抓我…我不會用你的車，妳相信我」。

鄒女發現對方身上沒有武器，暴怒指責對方「我沒辦法相信你！你錢拿到說要走，現在又不走，是怎樣啊！」、「我買個飯要被搶車，我超不爽的，你給我下車」；李又說「我怕你叫人抓我…」，鄒女再度理智線斷裂，怒喊：「我幹嘛叫人抓你，我有事要辦，我買個飯被你搶車我超不爽的，你現在給我下車」，李只好乖乖地說「好，我下車」，最後又說「妳不要叫人抓我」。

李後來在新興區民主路下車逃離，鄒女也馬上報警。警方表示，接到鄒女報案後約16分鐘，員警便根據特徵，在新興區中正四路路63巷發現李嫌，立即逮捕他到案，依搶奪罪嫌移送高雄地檢署後，經檢察官聲押獲准。

車上行車紀錄器錄下整趟搶車過程，鄒女把她遇搶的經歷，以及她與李姓男子在車上的對話製成影片，貼上臉書，有網友直留言「太恐怖了，還好你沒事」、「真的好危險」、「聽到你的對話，整個緊張起來」、「請記得下車熄火鎖車」。

婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
警方逮捕李姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕李姓男子。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
警方逮捕李姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕李姓男子。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝
婚禮女顧問鄒姓女子停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上與搶匪周旋許久。記者林保光／翻攝

婚禮 檢察官

延伸閱讀

以GPS定位器尾隨、毆打男子 因和解2嫌只判3個月

台南市發生追撞車禍 轎車撞女機車騎士骨折

老婦積蓄135萬被騙光 假檢警面交現金桃沿海老人上當

演技逼真！小隊長扮搶匪大喊搶劫 女警也嚇到抱頭蹲下

相關新聞

影／女婚顧買麵沒熄火遇歹徒搶車 她爆氣對方哭哭下車就逮

婚禮女顧問鄒姓女子近1個月前停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上周旋許久

聽損兒疑遭師打耳光變中度聽障 調監視器竟獨漏關鍵畫面

新北市淡水區某幼兒園驚傳施暴！一名A小姐向市議員張維倩陳情，4歲聽損的女兒被老師打耳光，聽損程度下降成中度聽障，至幼兒園...

調查班57期結業 情報圈「小田馥甄」女調查官外型吸睛

調查局今天上午舉行調查班57期結業典禮，由總統蔡英文主持，本次93名學員中，畢業於英國愛丁堡大學國際銀行與金融法學研究所...

年末歡唱變調！爛醉男與友爆推擠 遭萬華警壓制管束

58歲李姓男子去年底與3名友人到台北市萬華區一間KTV唱歌飲酒，深夜離場時，李男不勝酒力、情緒失控，與朋友們起爭執，一旁...

影／強拆台中百年聚落？自救會串連反迫遷團體護家園

台中市太平區新光里舊地名為「番仔路庄」，為12座閩式建築集合而成百年三合院聚落，占地二甲地。番仔路庄住戶與建商因土地所有...

調查局57期結業 小田馥甄入列

「法務部調查局調查班第57期」上午在調查局舉行結業典禮，蔡英文總統親臨主持，並頒發結業證書及表揚績優學員。學員們在典禮結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。