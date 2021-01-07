影／女婚顧買麵沒熄火遇歹徒搶車 她爆氣對方哭哭下車就逮

婚禮女顧問鄒姓女子近1個月前停車買午餐，車子沒熄火，不料1名李姓男子上車涉嫌要開走她的轎車，鄒女情急跳上車，2人在車上周旋許久，鄒女還在車上與李討價還價，並一度發怒，讓李帶著哽咽的聲音求鄒女不要叫人抓他；後來李搶了500元下車，鄒女立即報警逮捕李。鄒女將這段遇搶經歷的貼網，引起議論，並少網友還為她捏一把汗。

警方表示，這件事發生在去年12月10日下午，鄒女（38歲）將轎車停在高雄市新興區林森一路，下車買麵，當下車輛未熄火，40歲的李姓男子趁機上車，發動引擎，鄒女聽見引擎聲，發現有人在她車上，也馬上跳上右前座，李隨即將車輛開走；鄒女質問對方要幹嘛，李瞎掰有人在後面追殺，要車主把車子借他開，鄒女直說不要，要拿手機報警時就被搶走。

鄒女在車上一再央求李停車，李便開口向她要錢，鄒女和李討價還價，說給200元請李停車，但李稱「200塊不夠啦，2、3000啦」，鄒女稱身上沒那麼多錢，李說「不然500」，鄒女回「只有剛買完麵找的400元」，後來鄒女將紙鈔和硬幣共500元都對方，並要李停車；李說：「好，你幫我放包包裡面，快點」，還補說「對不起了」。

結果李未馬上停車，聲音還帶著哭聲發抖稱「我怕妳報警抓我」，連說「對不起吼，對不起啦，我不是故意的，對不起，好不好，我不是故意的」、「我不會給你怎麼樣啦，好不好，你載我去我阿姨那邊就好了，我就走了」；李還打悲情牌：「我怕妳下車後會叫人抓我…我不會用你的車，妳相信我」。

鄒女發現對方身上沒有武器，暴怒指責對方「我沒辦法相信你！你錢拿到說要走，現在又不走，是怎樣啊！」、「我買個飯要被搶車，我超不爽的，你給我下車」；李又說「我怕你叫人抓我…」，鄒女再度理智線斷裂，怒喊：「我幹嘛叫人抓你，我有事要辦，我買個飯被你搶車我超不爽的，你現在給我下車」，李只好乖乖地說「好，我下車」，最後又說「妳不要叫人抓我」。

李後來在新興區民主路下車逃離，鄒女也馬上報警。警方表示，接到鄒女報案後約16分鐘，員警便根據特徵，在新興區中正四路路63巷發現李嫌，立即逮捕他到案，依搶奪罪嫌移送高雄地檢署後，經檢察官聲押獲准。