聽損兒疑遭師打耳光變中度聽障 調監視器竟獨漏關鍵畫面

新北市淡水區某幼兒園驚傳施暴！一名A小姐向市議員張維倩陳情，4歲聽損的女兒被老師打耳光，聽損程度下降成中度聽障，至幼兒園調閱監視器，園方竟獨漏關鍵的施暴現場，令家長相當悲憤。教育局表示，初步調查該師非核備教職員，已裁罰園方5萬，若調查後施暴屬實，行為人最重可裁處60萬，並依法解聘及通報全國不適任教保服務人員系統。

A小姐指出，由於女兒一出生就是輕度聽障，入園時就跟園方特別告知，不料去年聖誕節放學回家後，不斷哭訴想媽媽，更出現悶悶不樂、行為異常等狀況，經不斷追問，孩子才怯生生地說出，「被老師打臉臉，差點打到我眼睛。」

「我的小孩被打，覺得媽媽救不了他！」A小姐淚訴，女兒被打後，不但不敢上學，甚至連最愛的親子餐廳都不敢去，開始懼怕人群，到馬偕醫院檢查後，竟又發現原輕度聽障下降成中度聽障，傷害恐永遠無法回復。

由於事發當天為周五，A小姐周一才能到幼兒園調閱監視器，不料園方竟讓該施暴教師操作系統，後來又告知「教室的監視器壞了，無法提供」，但其他教室監視器卻都正常。隨後，家長在園方陪同下詢問其他同學，更都表示「有看到老師打手跟臉」，而園方與老師卻頻頻推託，無法給出正面解釋。目前家長也已到警局報案，提告傷害罪。

張維倩表示，幼稚園不如托嬰中心有強制安裝監視器的法規要求，但業者也應保持監視錄影設備的使用順暢，如發生疑似不當管教，可以有效地還原現場，給家長一個交代，更能還業者的清白。另外，教育局應儘速啟動調查，若有不當管教的事實，應立即嚴懲惡師禁止教保工作。

教育局表示，去年12月29日接獲家長陳情後，隔日即到園稽查，發現該教職員未依規定報局核備，已裁罰5萬，並請教師離園接受調查，若確有不當管教等行為，行為人最重可裁處60萬，並依法解聘及通報全國不適任教保服務人員系統。另監視器畫面依規定應保存14日以上，該園請廠商檢視後，發現去年12月19日起損壞，並於今年1月3日修復，已請該園提送檢討報告。