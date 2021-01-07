騎士疑天雨視線不佳 撞慢車道上拿紙板遮雨行人釀重傷

19歲鄭男昨天晚間8時許騎車沿新北市新莊區民安東路行駛往新樹路方向，疑因下雨加上天色昏暗，未注意前方一名男子拿著紙板遮雨走在慢車道，與其相撞後致男子受重傷，目前仍在急救中。

警方調查，當時鄭騎車準備回家，被撞男子身上無攜帶證件，目前警方仍在調查身分中；當時鄭男行徑民安東路段時，男子手持紙板擋在頭上避雨，突然從一旁人行道走出並走在慢車道上，鄭疑因下雨加上天色昏暗，未注意到男子在前方撞上，男子當場失去生命跡象，送院後恢復心跳，但因有腦溢血等症狀，目前仍在急救中，警方亦採集指紋比對，並發佈協尋。