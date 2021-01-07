影／詐團成員向媽祖祈求平安 結局是媽祖不保佑全落網

以陳姓男子為首的詐欺集團，四處在中部地區流竄設立話務機房行騙，專案小組長期蒐證期間，發現陳嫌將機房設在南投縣埔里鎮郊區民宿，並趁大甲媽祖在埔里遶境期間，帶集團成員隨媽祖繞境祈求保庇平安，去年底經台中市警局刑警大隊攻堅破獲，逮獲陳嫌等11人，查出陳嫌向大陸地區多名被害人詐財，檢察官聲押陳嫌等3人獲准，其餘8人分別交保。

檢警查出，陳嫌（32歲，有詐欺前科）為求免於遭治安單位查厄運，去年11月間在大甲媽祖遶境埔里時，帶成員向大甲媽祈求平安，但媽祖不保佑犯罪集團，讓警順利破案，警在多數成員身上及使用的轎車上發現有媽祖的壓轎金，攻堅的警方見此景，多私下感嘆媽祖靈驗、歹路真的無佛祖保佑。

台中市局刑警大隊科偵隊與少年隊、南投縣政府警察局埔里分局偵查隊去年8月間獲報，陳嫌等人在台中、南投地區設立機房，向大陸地區民眾佯稱所持手機涉及販賣違法口罩詐財，報請南投地檢署檢察官偵辦。

專案人小組成員除長時間埋伏守候集團成員出入場所外，也運用臺中市政府警察局自建的「科技偵防情資分析平臺」交叉關聯犯罪大數據情資資料，勾稽出陳嫌及相關成員多數均曾涉及詐欺機房案件，且發現該集團狡兔有三窟，經常更換機房及藏匿處所，意圖規避查緝。

幹員歷經數月偵查，查出陳嫌將機房設在南投縣埔里鎮交區民宅後，去年底由專案小組及中市警局保安隊等規劃執行搜索，當霹靂小組現場攻堅破門壓制歹徒防止滅證當下，還發現有被害人線上正在被詐騙當中，執行員警接過電話表示是真正的警察身分時，電話另一端的被害人還堅持要員警不要開她玩笑，當下及時阻詐成功。

警逮獲以陳嫌為首共11名（7男4女）集團成員詐騙手法，假冒大陸的微信APP安全客服中心，並稱被害民眾之身分遭人冒用並於網路販賣違法口罩要配合調查等進行詐騙。現場經查扣犯案工具計有筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第三級毒品愷他命及作案交通工具自小客車3輛等證物。