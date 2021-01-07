菜鳥出任務！ 台南22歲男謦：第一次救人一輩子難忘

台南市白河分局後壁分駐所警員王宏祐前晚接獲通報，一名女子疑有想不開念頭，立即緊急出勤在轄區四處搜尋，迅速在台一線上尋獲黃女，發現其疑有吞食大量助眠藥品、神智不清等情形，緊急與消防人員將其送往醫院急救診治。

警員王宏祐是88年次的警界年輕一代生力軍，父親是前陸軍軍官，伯父也為警界保七總隊退休員警，對警察工作有滿腔熱忱。

去年10月19日自臺灣警察專科學校第37期畢業派至白河分局實務訓練，12月19日訓練期滿即派任後壁分駐所服務，實際獨自處理各項治安及服務尚未滿1個月。

這次接獲通知緊急至線上逡巡並進而救回民眾，王宏祐靦腆露出笑容表示，有點緊張但依照學長姐平日處理案件程序來完成，知道自己處理得宜，可以救人一命，這件從警以來的第一次緊急救人服務案件，將會一輩子永記難忘。

後壁分駐所警員王宏祐前天晚間8時40分接獲勤務指揮中心通報，永康區黃女駕駛自小客車外出有輕生念頭，王員立即在手機最後發話位置周邊道路來回搜尋，迅速在半小時內於台一線上發現協尋車輛，並發現黃女坐於駕駛座上意識恍惚、神智不清，頭部靠在駕駛座方向盤上。

另在副駕駛座上也發現有多包疑已服用殆盡之空藥袋，立即呼叫並確認黃女狀況，同時連絡救護人員到場一同緊急送醫急救。事後再聯繫家屬到院照顧及車輛之領回等，同事讚許他處理得很穩健，一點都不像是「菜鳥」警察。

白河分局分局長陳明宏也前往派出所慰勉表揚，並表示王員歷經警察專科學校之教育、派出所之實務訓練及實際勤、業務運作，有完整紮實的警察職能訓練。本次處理案件能秉持同理心，積極搜尋搶救，及時避免危害發生，足見警察世代相傳、完善執勤SOP，也期勉其未來繼續於警察崗位上來服務更多之大眾。