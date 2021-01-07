影／孕婦羊水破送醫遇塞車攔警 清水警開道5分鐘到醫院

林姓孕婦前天清晨發現羊水破了，子宮又急速收縮、疼痛難耐，丈夫立即開車載妻要到醫院，不料卻塞在上班車陣中、動彈不得，途中看到台中市清水分局警車急攔求助，員警獲知情形後立刻以警車護送開道到醫院，使原本需15分鐘路程，最後只花5分鐘即趕到醫院，孕婦順利生下男嬰，家屬說很感謝警方熱心協助。

清水警分局清水派出所警員沈貝珊、黃士庭前天早上7點多，巡邏行經清水區鰲峰路停等紅燈時，陳姓男子看見巡邏車立刻攔車，著急的向警方揮手求助說：「警察先生，我太太羊水破了，有落紅情況，要趕到清水慈銘婦產科生產」，因為還有一段路程，他急著請求警方協助開道。

警方見狀，心想若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，立即由巡邏車開道一路開警示燈、鳴警報器，當時若依車流需約15分鐘車程，經警方開道協助僅約5分鐘，即將陳男妻子順利護送到醫院生產。

陳男表示妻子懷第二胎，原本離預產期還有約二周的時間，但清晨一早突然破水落紅，還好警方即時協助救援，才幫助小生命順利誕生，夫妻稱要是沒有警方的「即刻救援」，後果真的不堪設想。