影／酒後買檳榔口角 客人拿棍打、老板拉扯都被法辦

買檳榔買到客人和老板都被函送法辦，劉姓男子酒後到台中市后里區一家檳榔攤要買東西，他嫌女店員態度不好，方姓老板外出調處，二人口角，劉涉嫌拿木棍打對方，老板也和客人拉扯，警方迅速趕到將二人都帶回調查，依社會秩序維護法函送法辦。

這件打架糾紛影片昨晚在Po在地方社團臉書轉傳，台中市大甲警分局今天說明，這起糾紛發生在本月4日晚上，43歲劉姓男子酒後到后里區三豐路一家檳榔攤要買東西時，認為女店員態度不佳，大聲訓斥，52歲方姓老板外出調處。