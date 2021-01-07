影／酒後買檳榔口角 客人拿棍打、老板拉扯都被法辦
買檳榔買到客人和老板都被函送法辦，劉姓男子酒後到台中市后里區一家檳榔攤要買東西，他嫌女店員態度不好，方姓老板外出調處，二人口角，劉涉嫌拿木棍打對方，老板也和客人拉扯，警方迅速趕到將二人都帶回調查，依社會秩序維護法函送法辦。
這件打架糾紛影片昨晚在Po在地方社團臉書轉傳，台中市大甲警分局今天說明，這起糾紛發生在本月4日晚上，43歲劉姓男子酒後到后里區三豐路一家檳榔攤要買東西時，認為女店員態度不佳，大聲訓斥，52歲方姓老板外出調處。
劉姓客人和方姓老板口角後，劉涉嫌拿木棍打對方，旁人看到事態嚴重幫忙勸阻，劉打人過程摔倒，義里派出所員警迅速趕到，將二人拉開，方姓老板堅稱沒打對方，警方仍依社維法調查，警方表示，從影片中看到劉男拿木棍打人過程，也不排除朝刑法偵辦。
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