酒後打狗釀互毆 男子倒地送醫不治死因待釐清
新竹縣張姓男子昨晚酒後毆打堂弟飼養的愛犬，堂弟不捨狗遭打，雙方衝突互毆，後來張男身體不適倒地，送醫不治，警檢今天相驗，死者身上雖有外傷，致死原因還待解剖釐清。
相關人士透露，張姓男子長期沒有工作，曾因毒品案入獄，且也常找親戚麻煩，而他的親戚對張男行為感到頭痛，卻無可奈何，是地方的頭痛人物。
昨天凌晨，30歲張姓堂弟聽見愛犬哀嚎，下樓查看發現是張男喝了酒來找麻煩，無故踹狗，張姓堂弟拿棍棒上前要趕走人，雙方起衝突，互毆對方。後來，鄰居出來勸架結束爭吵，沒想到，張男身體不適，經送醫不治。
檢警表示，由於張男日前也曾出車禍，身體可能也有其他疾病，仍無法確定死者死因是否與互毆有關，需待解剖後才能釐清。
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