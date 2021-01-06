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報案車失蹤卻是記錯位置 男抱歉買15杯咖啡謝警

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市張姓男子開車載友人到大稻埕碼頭散心，將車停在大同區民生西路上，卻忘記停車位置，返程取車找不到車輛心急報案。寧夏派出所警員江永隆獲報著手調閱監視器，在張男告知的停車地點並未發現車輛，往周邊路口擴大過濾發現張男車；張事後不斷向江員道歉，也買了15杯咖啡感謝警方辛勞。

警方指出，張男（50歲）去年12月30日下午5點半著急跑到寧夏派出所報案，稱他的車子當天中午停在民生西、重慶北路口，卻無故失蹤，江員不斷向張男確認「有無記錯停車位置」，張男信誓旦旦稱「沒有」。

江員確認張男開的車是黑色休旅車，便調閱該路口的監視器，過濾當天中午12點到下午1點的所有行經車輛，卻沒發現張男的車。江員認為張男可能記錯位置，往路口周邊過濾畫面，果然發現張男是將車停在民生西路203號前。

張男自認造成警方麻煩，不斷向江員道歉，他說他帶友人到大稻埕碼頭遊玩，便將車停在民生西路上，結束大稻埕碼頭的行程後，再帶友人到附近星巴克喝咖啡，返程時卻找不到車輛，才心急請求警方求助。

張男事後買了15杯咖啡感謝江員及派出所同仁，表達歉意及謝意。警方說，民眾停車後可拍下當下位置照片，避免類似案件發生。

寧夏派出所警員江永隆熱心調閱監視器幫民眾找回汽車。記者蔡翼謙／翻攝
寧夏派出所警員江永隆熱心調閱監視器幫民眾找回汽車。記者蔡翼謙／翻攝
寧夏派出所警員江永隆（右）熱心幫張男（左）調閱監視器找回汽車。記者蔡翼謙／翻攝
寧夏派出所警員江永隆（右）熱心幫張男（左）調閱監視器找回汽車。記者蔡翼謙／翻攝

碼頭 大稻埕 咖啡

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